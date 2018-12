Kleine Schau bei Krippenbauer Franz Kern

Eintritt frei

+ © Pelka Krippenbauer Franz Kern © Pelka

Rödermark - Krippenbauer Franz Kern lädt wieder zur hauseigenen Weihnachtsausstellung von Samstag, 8. Dezember, bis Samstag, 22. Dezember, in seinen Keller im Wohnhaus an der Frankfurter Straße 66 in Ober-Roden ein. Von Bernhard Pelka