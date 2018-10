Frank Lortz: Vorsprung schmilzt dahin

Rödermark - Kräftig verloren, lokal aber immer noch vorn und auch besser als das landesweite CDU-Ergebnis: Frank Lortz, der für die Union erneut das Direktmandat im Wahlkreis 46 holte, büßte am Sonntag gegenüber der Landtagswahl 2013 zwar desaströse 17,1 Prozent Erststimmen (4457 gegenüber 7298) ein, lag am Ende mit 33 Prozent aber immer noch knappe elf Prozent vor dem Zweitplatzierten Werner Kremeier (Grüne).

Der machte mit 22,1 Prozent einen satten Sprung nach vorn (plus 11,4 Prozent) und ließ damit SPD-Mann Ralf Kunert bei 15,7 Prozent (minus 10,3 Prozent) weit hinter sich. Die Landeszahlen (7,5 Prozent) übertroffen hat FDP-Bewerber René Rock in Rödermarks 27 Wahlbezirken. Er packte 8,4 Prozent und damit sechs Prozent mehr als 2013. Auf 12,3 Prozent kam der Rodgauer Dr. Robert Rankl für die AfD.

Traditionell stark sind SPD und Grüne in Rödermark im Bezirk rund ums Schillerhaus in Urberach. Dort machen die Stadt und ehrenamtliche Initiativen viel Jugend-, Integrations- und Sozialarbeit – auch für Flüchtlinge. In einem der Wahlbezirke im Schillerhaus konnte Ralf Kunert (SPD) mit 27,1 Prozent denn auch für sich die meisten Stimmen holen. Sämtliche Briefwahlbezirke wiederum dominierte klar Frank Lortz mit meilenweitem Vorsprung. Beispiel: Urberach (42,9 Prozent), Ober-Roden (41,1 Prozent und noch mal Ober-Roden (38 Prozent), während er im Schillerhaus für sich die wenigsten Stimmen vereinen konnte. René Rock hingegen holte in der Grundschule Breidert und im Bürgertreff Waldacker für sich die meisten Kreuzchen. In der Grundschule Breidert war auch Lortz stark, während Werner Kremeier vor allem in der Halle Urberach und im Schillerhaus punktete.

Landtagswahl 2018: Ergebnisse aus Rödermark

Keine Probleme gab es dem stellvertretenden Wahlleiter Marco Jähner zufolge mit den neuen Wahlbüros in der Trinkbornschule und im Bücherturm. Sie waren statt der Kulturhalle fürs Kreuzchenmachen ausgewählt worden. „Alle haben’s ohne Probleme gefunden. Ganz neu war das Ganze ja auch nicht wirklich. Die Schule und den Bücherturm hatten wir auch schon bei Bürgermeister- und Europawahlen.“ (bp)

Quelle: op-online.de