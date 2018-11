Lesung mit der Holocaust-Überlebenden Edith Erbrich

Edith Erbrich (Mitte) teilte ihre Erinnerungen mit den Zuhörern in der Petruskirche. Hans-Josef Rautenberg und Anna-Maria Wagener-Rohde trugen dazu neun Kurzgeschichten vor. Das Familienfoto im Hintergrund zeigt sie links zusammen mit ihrer Mutter Susanne und Schwester Hella.

Urberach - An Holocaust und Weltkrieg erinnerte eine Lesung mit Multimedia-Elementen vor rund 70 Besuchern in der Petruskirche. Im Mittelpunkt: die Holocaust-Überlebende Edith Erbrich (81) aus Langen. Von Ekkehard Wolf

An die Schrecken der Nazizeit erinnerte eine Veranstaltung in der Petruskirche. Hobby-Autor Hans-Josef Rautenberg aus Groß-Zimmern hat Erinnerungen zu Kurzgeschichten komprimiert: sensibel formulierte Texte, die wie Momentaufnahmen Ausschnitte der Vergangenheit beleuchten. Die Texte zeigen Holocaust und Krieg aus mehreren Blickwinkeln: Da sind zwei Mädchen, die im Winter in Frankfurt auf die Suche nach Kohlestücken gehen und vorher die gelben Sterne von ihren Mänteln entfernen; da ist ein Ehepaar, das bei einer Versteigerung unwissentlich das Kaffeeservice der deportierten Nachbarn erwirbt; da ist der Soldat im Lazarett, der dankbar für die Amputation seines Beins ist, weil er nun nie mehr kämpfen muss.

Dazwischen gibt es Videosequenzen aus alten Fotos, dokumentarischen Filmszenen, Musik- und Toncollagen. „Wir haben die Verantwortung, die Erinnerung wach zu halten“, sagt Rautenberg. Dankbar ist er dafür, dass Edith Erbrich seine Lesung als Zeitzeugin begleitet: „Sie tut das für uns, die nicht dabei waren, auch wenn das bedeutet, dass sie alles bei jedem Vortrag noch mal erleben muss.“ Mehrere hundert Mal hat Edith Erbrich ihre Geschichte schon erzählt – oft in Schulen, aber auch vor Erwachsenen wie jetzt in Urberach. Sie spricht sachlich, ohne dramaturgische Effekte und ohne Schuldzuweisung. Und doch spürt man, dass sie mit ihren Kindheitserinnerungen auch ihr Innerstes ausbreitet.

Mit dieser Authentizität macht sie ihren Zuhörern ein Geschenk. Wer ihr zuhört, sieht die Welt durch die Augen eines siebenjährigen Mädchens in einer lebensfeindlichen Zeit. Das Kind hält die Hand seiner Mutter und hat nur Augen für sie, um sich ihr Gesicht einzuprägen, weil gleich der Abschied kommt. Mit ihrem Vater, ihrer großen Schwester und 30, 40 anderen Menschen wurde die Siebenjährige in einen Viehwaggon verfrachtet. Ihre katholische Mutter wollte freiwillig mitfahren, durfte es aber nicht. Einmal noch wurde das Mädchen hochgehoben, um einen letzten Blickkontakt zur Mutter zu ermöglichen. „Das war der schlimmste Moment in meinem Leben“, sagt sie noch 73 Jahre danach.

Sie erzählt, wie ihr Vater während der langen Bahnfahrt nach Osten immer wieder vorfrankierte Postkarten schrieb und durch Ritzen zwischen den Brettern nach draußen schob. Dankbar spricht sie von den „stillen Helfern“, jenen Unbekannten, die die Postkarten aufhoben und an ihre Mutter schickten. „Stille Helfer“ gab es auch daheim in Frankfurt, die die jüdische Familie unterstützten, und sogar im Konzentrationslager Theresienstadt. „Die haben sich ja auch selbst in Gefahr gebracht, indem sie mir geholfen haben“, betont Edith Erbrich.

Eine der Kurzgeschichten Rautenbergs erzählt von einem deutschen Soldaten, der aus britischer Kriegsgefangenschaft heimkehrt und auf der Rückreise einen Zwischenhalt im KZ Dachau einlegen muss. „Ich habe es nicht gewusst“, ist seine erste Reaktion. 60 Jahre später sagt er: „Ich hätte es wissen können und ich hätte es wissen müssen. Aber es war bequemer, es nicht zu wissen.“ Dass die Vergangenheit nie ganz vergangen ist, zeigt die letzte Kurzgeschichte. Sie erzählt, wie Edith Erbrich mit einer Schulklasse viele Jahre nach Kriegsende die KZ-Gedenkstätte Auschwitz besucht. Sie war nie zuvor dort gewesen. Dann hört sie in der Ausstellung das Geräusch, wie die Tür des Viehwaggons ins Schloss fällt – und plötzlich fühlt sie sich so hilflos und verzweifelt wie damals.

Quelle: op-online.de