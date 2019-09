Mehr Sicherheit am Rollator

Rödermark – Rödermark hat einen neuen Sportverein: die Gemeinschaft für präventiven Gesundheitssport und Integration Rödermark. Sie entsteht aus der im Club der Wanderfreunde seit Jahren schon etablierten Rollatorsportgruppe.

Nach fünf Jahren intensiver Arbeit für Menschen mit und ohne Handy Cap beschlossen die Verantwortlichen Tanja Rypka und Hans-Dieter Scharfenberg in der Sportgruppe des Wanderclubs, sich mit einem neuen Konzept selbstständig zu machen.

Als eine der ersten Rollator-Sport-Gruppen in Deutschland trat die Rollatorgruppe im Februar 2015 dem neu gegründeten Club der Wanderfreunde bei. Unter Leitung des Vereinsgründers Hans-Dieter Scharfenberg und Trainerin Tanja Rypka hat sich diese Gruppe in fünf Jahren innerhalb des Vereins einen festen Platz erarbeitet. Diese gute Arbeit wurde vom Komitee für die Vergabe der Sterne des Sports (Raiffeisen-Verband) mit drei Sternen in Bronze belohnt.

Dieser Erfolg animierte die Sportgruppe nun zur Erweiterung des Sportangebots. „Bedauerlicherweise gelang es nicht, diese Ideen umzusetzen“, teilt Scharfenberg in einer Pressemeldung mit. Als Konsequenz daraus hätten die Rollatorsportgruppe und das Führungsteam den Club der Wanderfreunde verlassen, um „einen neuen Weg zu gehen“.

Unter dem Namen „Gemeinschaft für präventiven Gesundheitssport und Integration Rödermark n.e.V.“ kam es am 3. August zur Gründung des neuen Sportvereins. 14 Personen fassten den Beschluss, die Rollatorsportgymnastik als Hauptsäule sowie weitere sportliche Aktivitäten (Rückenmuskeltraining, Faszientraining, Turnübungen) anzubieten. Vorbeugende Momente sollen hierbei im Vordergrund stehen. Der zweite Aspekt umfasst den Bereich Integration. Darin eingebunden sind unter anderem Kooperationen mit anderen Sportgruppen.

Den Vorstand bilden 1. Vorsitzende Tanja Rypka, 2. Vorsitzender Gernot Waschek, Schatzmeister Ralph Anthes, Vorstandssprecher und Schriftführer Hans-Dieter Scharfenberg.

Der neue Verein hat seinen Sportbetrieb am 27. August aufgenommen. Die Rollator-Sportgruppe trifft sich wie schon in den letzten Jahren dienstags um 10 Uhr im Rothaha Saal im Bücherturm (alte Feuerwehr) für zwei Übungsstunden unter der Leitung von Tanja Rypka. Bei Bedarf können Teilnehmer mit dem Bus abgeholt werden. Auskünfte erteilt Hans-Dieter Scharfenberg unter z 0151-58564291.

Die Turner haben gleichfalls den Sportbetrieb am 3. September aufgenommen. Die Übungsstunde findet dienstags von 19.30 bis 20.30 Uhr in der großen Sporthalle in der Kapellenstraße statt. Trainerin ist auch hier Tanja Rypka – in Rödermärker Sportkreisen bestens bekannt. Für Organisationsfragen zeichnet Gernot Waschek verantwortlich, z 06159-1430135. bp

Quelle: op-online.de