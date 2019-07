Meisterkicker und Kühltaschen

Alte Meister – neu aufbereitet: 1930 stiegen die Fußballer des FC Viktoria Urberach in die Bezirksliga auf. Das Foto ist im digitalen Vereinsarchiv ausgestellt. Foto: privat

Urberach – Der FC Viktoria Urberach und die „Jedermänner“ des MTV Urberach machen Vereinsgeschichte sichtbar. Sie tun"s aber auf völlig gegensätzliche Weise. Der FC Viktoria bittet zum virtuellen Rundgang durch die vergangenen 110 Jahre.

Die MTV-Jedermannsportler machen ihr Archiv mit Bildern, Zeitungsausschnitten und anderen Dokumenten in der Turnhallen-Gaststätte sichtbar.

Zum 110. Geburtstag schenkt der FC Viktoria seinen Mitgliedern, Fans, Sponsoren und Freunden ein digitales Vereinsmuseum. Es ist in fünf „Ausstellungsräume“ eingeteilt: Zu entdecken gibt es allerlei Bild- und Pressematerial aus den Gründungsjahren sowie den „Goldenen Fünfzigern“ mit dem Gewinn des Hessenpokals bis zu den nicht allzu lange vergangenen Zeiten in der Hessenliga. Die Bilder aus den ersten 50 Jahren zeigen überwiegend streng blickende Gründer oder erfolgreiche Fußballer, Namen unter den Mannschaftsfotos findet man so gut wie keine.

Das ändert sich in den Fünfzigerjahren. Von da an werden Zeitungsberichte von vergangener Fußball-Herrlichkeit, Spielerporträts und Ähnliches gezeigt. Und die Viktorianer dokumentieren ihr reiches Vereinsleben, denn sie waren viel breiter aufgestellt als heute. Wer weiß denn noch, dass einst ein Spielmannszug trommelnd und pfeifend vor Festzügen herzog? Der hatte seinen letzten Auftritt 1958 in Beerfelden. Aus dem gleichen Jahr stammt übrigens eine farbige Autogrammkarte des 54er Weltmeisters Fritz Walter. Das aktuellste Museumsfoto dokumentiert den Kreispokalsieg kurz nach dem 100. Geburtstag.

Die analoge – sprich: papierene – Basis des digitalen Museums haben die Familien Rudolf und Norbert Huder, die Familie Edmund Weiland, der frühere Viktoria-Präsident Werner H. Braun, Heinz Weber, Ex-Bürgermeister Roland Kern, Frank Dubanec, Alexander Huder, Walter Moritz und das wandelnde Rödermärker Fußball-Lexikon Reinhard Nostadt gelegt.

Mit dem Start ist die Komplettierung der Ausstellung aber noch nicht abgeschlossen. Die Medienabteilung des FC Viktoria Urberach sucht weiterhin reichlich alte Fotos, Berichte und Anekdoten aus der blau-weißen Vereinsgeschichte. Die können an kontakt@fcurberach.de gesendet werden. Für weitere Informationen steht der FC Viktoria unter z 0170 9604741 zur Verfügung.

Die „Biedermänner“ des MTV Urberach blicken erst auf eine 62-jährige Geschichte zurück. Die haben sie jedoch sehr sorgfältig dokumentiert. 20 Ordner und Hefter bilden das Abteilungsmuseum, das bisher in einem Wohnzimmer ein eher unbeachtetes Dasein fristete. Das änderte sich gestern: Die Vereinsgaststätte wurde zum Museums-Standort.

„Was wir gut können, sind Ausflüge!“, sagt Joachim Weidmann, einer der rührigen MTV-Senioren. Die Besucher können zum Beispiel die Tour 2002 nach Ungarn nacherleben. Damals wurde der zehnte Jahrestag der Verschwisterung von Rödermark und Bodajk gefeiert; einige „Jedermänner“ legten die fast 1 000 Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Ebenfalls anstrengend war ein Besuch in der Urberacher Partnergemeinde Tramin. Die „Jedermänner“ hatten eine Läuferstafette nach Südtirol organisiert.

Wer die Gruppenbilder aufmerksam betrachtet, merkt, dass die Abteilung über die Jahre hinweg schrumpft. „Wir sind ungefähr 55 Leute“, erläutert Mitgründer Günther Faust. Zu ihren besten Zeiten waren fast 100 „Jedermänner“ eine dicke Säule im Vereinsgefüge.

Die Eröffnung des kleinen MTV-Museums wurde von einer Feier begleitet. In deren Mittelpunkt stand jedoch nicht die Dokumentation, sondern die sechs Geburtstagskinder der vergangenen Monate: Günther Faust, Karl Frenzel, Günter Kudernak, Joachim Senft, Manfred Neisser und Fritz Herdt. Sie gaben eine „Kühltasche“ aus. Die enthält bei den Urberacher Freizeitsportlern hausmacher Wurst, Brot und Getränke mit und ohne Alkohol. Auch etliche „Kühltaschen“ hat Chefarchivar Manfred Fritsch für die nächste Generation „Jedermänner“ sozusagen aufbewahrt. lö

Öffnungszeiten

Der Link zum Viktoria-Museum lautet www.fcurberach.de/viktoria-museum. Wer das „Jedermänner“-Museum in der MTV-Gaststätte besuchen will, kann dies nach den vielen Trainingsstunden tun.

Quelle: op-online.de