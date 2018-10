Messer bis zum Anschlag in den Rücken

Urberach - Vor dem Landgericht Darmstadt hat der Prozess gegen einen 62 Jahre alten Urberacher begonnen, der seine Frau mit einem Messerstich tödlich verletzt hatte: Totschlag im Zustand verminderter Schuldfähigkeit.

Im Streit rammt ein 62-jähriger Urberacher seiner Ehefrau ein großes Küchenmesser bis zum Anschlag zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule. Das Opfer schleppt sich aus der Wohnung ins Treppenhaus, ein Nachbar hört die Hilferufe und alarmiert den Rettungsdienst. Die Frau wird notoperiert, der linke Lungenflügel entfernt. Trotz aller Hilfsmaßnahmen stirbt sie vier Tage später am 26. März 2017 an Herzversagen. Jetzt sitzt der Außendienstler vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Darmstadt. Die Anklage lautet: Totschlag im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit. Der erfahrene Psychiater Professor Hartmut Berger soll im Verlauf der vier Verhandlungstage klären, inwieweit seine Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit durch eine depressive Episode herabgesetzt war.

Pflichtverteidiger Thorsten Peppel stellt gleich zu Prozessbeginn klar, dass man sich zum Tatgeschehen aus gesundheitlichen Gründen zunächst nicht äußern wolle. Fast nicht. Denn der in Untersuchungshaft Sitzende kann seine Emotionen nur schwer verbergen. Beim Aufzählen seines Lebenslaufs gleitet er doch schnell zum Geschehen ab: „Für mich ist das ein Drama hoch drei. Ich wollte das nicht. Die Kinder brauchen sie doch!“ Dann bricht der Mann in Tränen aus: „Ich habe meine Frau geliebt. Es war wirklich ein Unglück!“

Glaubt man der besten Freundin des Opfers, scheint die Messerattacke aber nicht ganz so schicksalhaft gewesen zu sein. Die beiden kannten sich seit 2003, hatten fast täglich Kontakt. „Eigentlich war das Verhältnis der Eheleute nach Beendigung seines jahrelangen Alkoholkonsums wieder besser geworden. In den letzten Monaten vor ihrem Tod nahmen die Streitereien aber wieder zu. Meine Freundin kam immer wieder mit blauem Auge oder blutiger Lippe vorübergehend zu mir, einmal blieb sie sechs Wochen“, erklärt die 55-jährige Wiesbadenerin gereizt.

Die Ehefrau habe das aber scheinbar auf die leichte Schulter genommen: „Ach, der beruhigt sich wieder, es war ja nicht so schlimm...“. Die Kauffrau ist immer noch wütend auf den Angeklagten: „In unserem Ägyptenurlaub hat er sie 50 Mal am Tag angerufen: Er habe nichts zu essen, sie ließe ihn allein und so weiter.“ Auf ihre wiederholte Frage, warum sie sich nicht endlich trennen würde, kam die lapidare Antwort: „Ich kann nicht, dann tut er mir was an!“ Der Prozess wird fortgesetzt. (gel)

