Das ist der sportlichste Verein in Hessen

So viel Sportlichkeit hat nur in einer großen Sporthalle Platz: Der MTV sorgte mit 775 hessenweit für die meisten Sportabzeichenprüfungen.

Urberach - Immer mehr Mitglieder des MTV absolvieren das Sportabzeichen. Diesmal waren es 775. Das ist ein hessenweiter Rekord!

Das Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes gilt als höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports. Alljährlich ab April stellt der MTV dafür sein Sportgelände wie auch geeignetes Personal zur Verfügung und betreut auch die noch nicht so üblichen Ausgleichssportarten wie etwa Radfahren. Die kleine Vereinsgaststätte des MTV platzte aus allen Nähten, als Klaus-Peter Schorr die Urkunden und Medaillen vergab. Schuld daran war vor allem die 1. Handballmannschaft des BSC, die mit 22 erfolgreichen Sportlern der fitteste Verein war und fast geschlossen die Ehrung besuchte. Sie hatten die Abnahme des Sportabzeichens als Leistungstest in ihre Saisonvorbereitung eingebaut. Zweitstärkste Gruppe waren die Senioren über 65 des MTV.

Stolz nahmen auch die Vertreter der Schule an den Linden und der Nell-Breuning-Schule ihre dicken Stapel an Urkunden entgegen, bei denen sich die Kooperation mit dem MTV in Sachen Personal und Sportstätten wieder einmal ausgezahlt hatte: 445 Abzeichen für die NBS und 248 für die örtliche Grundschule sind aller Ehren wert. Gedankt wurde auch den Helfern, die bei den Trainingsstunden wie bei allen Abnahmen dabei sind, unter anderem Prüfer Joachim Weidmann, der aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein konnte. Insgesamt, so betonte Teamchef Klaus-Peter Schorr, haben sich die Zahlen der erfolgreichen Abnahmen um 130 gesteigert. Neben den Schülern absolvierten 82 Erwachsene die Prüfungen – insgesamt also 775 Sportler.

Jüngste Teilnehmerin war die sechsjährige Lina Beicken; ihr gegenüber stand Hans Nostadt als ältester Teilnehmer mit 86 Jahren. Neu in der Historie beim MTV: vier Sportler schafften das Abzeichen, ohne dafür (aus gesundheitlichen Gründen) eine Laufdisziplin zu absolvieren; drei der Absolventen tragen einen Herzschrittmacher.

Insgesamt 38 Personen starteten ihren ersten erfolgreichen Versuch. Die Zahl der Familien liegt in diesem Jahr bei elf, allen voran die Familie des Organisators selbst. Über die Hälfte der Absolventen waren keine Mitglieder des MTV. Klaus Peter Schorr durfte insgesamt 57 goldene, 24 silberne und ein bronzenes Abzeichen für häufige Teilnahmen vergeben. Besonders gewürdigt werden demnächst im Rahmen der allgemeinen Sportlerehrung Birgit Schmidt, Hans Nostadt und Markus Theis. Im April 2019 kann es dann wieder gestärkt und gut vorbereitet im Freien weiter gehen.

Kontakt: klaus-peter.schorr@web.de; www.mtv-urberach.de (chz)

Quelle: op-online.de