Diamanten wandern in die Saftpresse

Heimisches Obst ist ein kostbares Gut

+ Die Kelterfreunde Ober-Roden verarbeiten die wenigen Äpfel, die es in diesem Jahr gibt, zu Most. Diesmal werden sie unterstützt vom Musikverein Viktoria 08, der zum 110. Geburtstag 110 Liter Apfelwein ausschenken will. (c)Foto: Ziesecke

Ober-Roden - Frisches Streuobst ist in diesem Jahr fast so selten wie Diamanten und dabei doch so beliebt in den südhessischen Apfelwein-Sphären: In einem Ober-Röder Hof hatten Neugierige und Durstige tatsächlich die Chance, die Verarbeitung frischer Äpfel von heimischen Wiesen zu erleben.