Neuer Containerstandort: Anlieger sollen nicht gestört werden

Ab nächster Woche stehen die Glas- und Altkleidercontainer an der Ecke Am Motzenbruch/Dr.-Heinrich-Sturm-Straße, wie Erster Stadtrat Jörg Rotter ankündigt. Dies konnte bei der Drucklegung des „Kommunalen Abfallratgebers 2018“, der in den nächsten Tagen an die Haushalte verteilt wird, nicht mehr berücksichtigt werden. Die Stadt bittet darum, aus Rücksicht auf die Anlieger die Container nur werktags in der Zeit von 8 bis 12 und 15 bis 20 Uhr zu nutzen. Darüber sollen keine Verpackungen (Kartons, Plastiktüten etc.) oder anderer Müll zurückgelassen werden. Keramik- und Porzellangegenstände sowie Spiegel und Scheiben gehören nicht zum Altglas: Dieses Material kann an der Annahmestelle an der Kapellenstraße entsorgt werden.