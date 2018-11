Nach Einbruch: Diebe prügeln Hündin „Lucie“ halb tot

Ober-Roden - Hund „Lucie“ verteidigte Haus und Hof ihrer Herrchen tapfer gegen die Einbrecher, doch die Täter waren stärker. Brutal schlugen sie den Schäferhund-Spitz-Mix halb tot. Von Bernhard Pelka

Dieser Albtraum spielte sich in der Nacht zum Dienstag auf dem Hof von Schäfer Alfons Köhl am verlängerten Jügesheimer Weg ab. Ganz Ober-Roden kennt Schäfer Alfons Köhl und seine treue Begleiterin, die Schäferhund-Spitz-Dame „Lucie“. Der Mischling ist jetzt 13 Jahre alt, Köhl hat ihn „seit er ein Welpe war“. Entsprechend eng ist die Bindung zu dem Tier. Und entsprechend hart trifft den Schäfer und dessen Frau Ursula, was ihrem vierbeinigen Familienmitglied in der Nacht zum Dienstag zugestoßen ist.

So wie immer, verließ Köhl am vergangenen Montagabend seine Scheune am verlängerten Jügesheimer Weg, nachdem er mit der Arbeit fertig war. „Lucie“ blieb zurück, um das Anwesen zu bewachen. Irgendwann zwischen 18.30 Uhr abends und 8 Uhr am nächsten Morgen müssen die Täter gekommen sein, um einzubrechen.

Sie hebelten die Scheune auf und stahlen Halfter, Stricke und Zubehör für einen elektrischen Weidezaun. „Alles neuwertig. Die älteren Sachen haben sie liegen gelassen“, schildert Köhl das Geschehen. Der Hofhund muss die Diebe aber gestört haben. Das schließt Köhl aus der Tatsache, dass die Einbrecher einen Schrank ausgerechnet mit teurer Schäferausrüstung unberührt gelassen haben.

Als Köhl Dienstagfrüh zur Scheune kommt, fehlt von „Lucie“ jede Spur. „Ich hab erst gedacht, sie schläft noch oder ist weggelaufen. Als ich gesehen habe, was los ist, war mir aber schnell klar, dass Einbrecher sie mitgenommen haben.“

Sofort wird die Polizei alarmiert. Und über Facebook starten Köhl und seine Frau eine Vermisstenmeldung. „Keine 30 Minuten später hat sich eine Frau aus Groß-Zimmern gemeldet, dass sie so um 14 Uhr unseren Hund total durchnässt und schwer verletzt gefunden hat“, erzählt Ursula Köhl. Ihr Mann ergänzt zornig: „Lucie hat einen offenen Kieferbruch und eine Schädelverletzung. Die Kerle müssen mit irgend was brutal auf sie eingeschlagen und sie dann später ausgesetzt haben.“ Der Hofhund kuriert sich nach einer Operation derzeit im Tierheim Münster aus. Dort waren die Köhls gestern, um ihrer tapferen „Lucie“ einen Krankenbesuch abzustatten. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter 069/8098-1234 zu melden.

Quelle: op-online.de