Dank für so viel Gemeinsinn

Ober-Roden - Die Matinee des Ehrenamts ist alljährlich Anlass zur Verbeugung vor dem Ehrenamt. Bürger, die Kraft und Zeit in die Gemeinschaft investieren, werden dabei besonders gewürdigt.

Der große Tag des Dankens: Alljährlich ehrt die Stadt Bürger, die Kraft und Zeit dem Ehrenamt und damit der Gemeinschaft in besonderem Maße zur Verfügung stellen. Die Vorschläge machen die Organisationen selbst; die Entscheidungen werden durch die Vertreter der Stadt getroffen. Die Verleihung erfolgt im Rahmen einer Feierstunde mit Sekt und gemeinsamem Imbiss, in diesem Jahr musikalisch umrahmt von den beiden jungen Musikerinnen Carmen Hügemann und Daniela Beckmann vom Musikverein Viktoria 08 Ober-Roden.

Bürgermeister Roland Kern freute sich über die vielen Gäste aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens, vor allem aus Politik und Vereinen. „Viele gute Seelen“ sind hier auf der Bühne, und er zitierte dazu gerne Heinrich Reiß, einen der Geehrten, der in seiner Vorstellung für viele von ihnen so passend gesagt hatte: „Wo ich gebraucht werde, da bin ich da!“ Welche der Geehrten wo am meisten gebraucht werden, das präsentierte der Filmer und Fotograf Peter Odermann auf der Leinwand, nachdem er wieder alle Geehrten an ihren Wirkungsstätten besucht und sie dort selbst zu Wort kommen lassen hatte. So wurden die mannigfachen Aufgaben der Preisträger sehr präsent.

+ Goldene Plaketten verlieh die Stadt an Werner Popp (links) und an Ehrenbürgermeister Alfons Maurer (rechts). © Ziesecke Viel Beifall gab es für die Empfänger der Ehrenurkunden wie auch der bronzenen Sport- und Verdienstplaketten. Für den Empfänger des Jugendbriefes der Stadt, David von Soosten-Höllings-Lilge, gab’s dabei ebenso viel Applaus wie etwa die Preisträgerin der silbernen Sportplakette, Margot Groh, die leider nicht da sein konnte und später ausgezeichnet wird.



Unter rauschendem Beifall wurden schließlich zwei wirklich rödermarkweit bekannte Persönlichkeiten ausgezeichnet: die Sportplakette in Gold bekam der KSV-Vorsitzende Werner Popp überreicht, der seit 1995 den Verein leitet und dazu noch der Chef der Orwischer Rosenmontagszüge und neuerdings auch der Nikolausmärkte ist. Die Verdienstplakette in Gold ging an Ehrenbürgermeister Alfons Maurer für sein intensives langjähriges Bemühen um Kunst und Kultur, vor allem auch um seinen großen Einsatz, Schulkindern Kunst im Museum nahe zu bringen. Humorvoll erläuterte der Geehrte sein Alleinstellungsmerkmal: Als 1940 Geborener war er eines von 120 Kindern seines Jahrgangs gewesen – da war damals nichts mit Museum oder anderen Zerstreuungen. (chz)

Quelle: op-online.de