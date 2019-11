Da fliegen vor Freude die Hüte

Stilvolles Ambiente, große Roben, leckeres Essen und vor allem lobende und dankbare Worte: Das war der Rahmen für das große Fest, zu dem 95 Absolventinnen und Absolventen des 14.

Ober-Roden – Jahrgangs der Berufsakademie Rhein-Main (BA) in der Kulturhalle ihre Bachelor-Urkunden und Zeugnisse erhielten. Die BA verabschiedete damit ihre Absolventen der dualen Studiengänge Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik und Internationale BWL und Außenwirtschaft.

Bernd Albrecht, Akademieleiter und BA-Geschäftsführer, begrüßte die frischgebackenen Bachelors mit ihren Familien, die Partnerunternehmen und Dozenten sowie zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft. Zu den Gratulanten zählten unter anderem Landrat Oliver Quilling, Rödermarks Stadtverordnetenvorsteher Sven Sulzmann, Bürgermeister Jörg Rotter sowie die Erste Stadträtin Andrea Schülner. Dank einer Fotoshow und den gewohnt launigen und anerkennenden Kommentaren des Akademieleiters konnten sich alle (auch die Familien und Kommilitonen) einen Eindruck davon verschaffen, wie Studentenleben in Rödermark funktioniert und wie man an der BA gut betreut auf das Berufsleben vorbereitet wird.

Alle Redner betonten die Vorteile des dualen Studiums, aber auch die Aufgabe lebenslangen Lernens in der heutigen Generation. Höhepunkt waren die Bestenehrung und die Überreichung der Abschlusszeugnisse und Urkunden. Dazu hatten sich die Absolventen symbolisch in die akademische Tracht gehüllt. Dann warfen alle zum Schluss dieses Lebensabschnitts ihre Hüte freudig in die Luft. Vor heimischer Kulisse erhielten auch vier junge Rödermärker ihre Abschlussdiplome: Lea Weiland, Max Auth, Fabius Lang und Nico Nostadt.

Die Akademische Feier bildet den Abschluss eines dreijährigen dualen Studiums, das in festen Zeitabständen zwischen Studium an der Berufsakademie und Praxisphasen in den Partnerunternehmen wechselt. „Es freut uns immer sehr zu sehen, wie sich die Absolventen in den drei Jahren ihres Studiums entwickeln und wie stolz und glücklich sie heute ihre Bachelor-Zeugnisse entgegennehmen. Ich finde es natürlich auch spannend, wie die Reise nach dem Studium weitergeht. Knapp 90 Prozent der Absolventen bleiben im Partnerunternehmen, einige streben noch einen Masterabschluss an,“ erklärte Bernd Albrecht.

Die Berufsakademie Rhein-Main zählt zu den größten Berufsakademien Deutschlands. Die Spezialisierung, ausschließlich auf das duale System, ist die Basis für die Professionalität im Umgang mit Unternehmen und Studierenden.

Der Erfolg der Berufsakademie liegt in der sehr guten Verzahnung zwischen Theorie und Praxis, dem hohen Studienanspruch und der intensiven Rekrutierungsunterstützung für die Unternehmen. Zwischenzeitlich vermittelt die BA über 70 Prozent der Studierenden an die Partnerunternehmen.

Die Kontakte werden auf Messen, Schulen und während Rekrutierungsveranstaltungen, wie zum Beispiel. dem Speed-Dating oder dem Tag der offenen Tür, geknüpft.

Studieninteressenten und interessierte Unternehmen erhalten nähere Informationen bei der Berufsakademie Rhein-Main unter z 06074 3101-120. Eine Anmeldung für das Wintersemester 2020 ist jederzeit möglich. chz

