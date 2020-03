Das Einmaleins des gesunden Lebens: Lionsclub macht Kinder stark wie Löwen

Projekt „Klasse2000“

Der Lions Club in Ober-Roden ermöglicht mit einer finanziellen und organisatorischen Unterstützung Kindern der Trinkbornschule die Teilnahme am Projekt „Klasse2000“. Das ist das bundesweit größte Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung und Gewalt- und Suchtvorbeugung in der Grundschule.