Ärger um Bahnschranke: Kommt jetzt eine Unterführung?

SPD stellt Antrag

+ © Löw Weg mit den Schranken? Die SPD will mit einer Machbarkeitsstudie prüfen lassen, ob in der Dieburger Straße nicht doch Platz für eine Bahnunterführung ist. © Löw

Längst zu den Akten gelegte Verkehrsprojekte aus der Versenkung zu holen, kommt offenbar in Mode. Vor gut einem Jahr entfachten die Freien Wähler die Diskussion um eine Umgehungsstraße am Rand von Urberach neu. Jetzt bringt die SPD eine autotaugliche Bahnunterführung in der Dieburger Straße ins Gespräch.