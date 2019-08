Zebrastreifen in Ober-Roden animiert zum Gag

Wer hätte das gedacht: Die vielen Zebrastreifen im Gewerbegebiet sind doch für etwas gut. Auf diversen Kanälen im Internet sind sie inzwischen weltweit eine Lachnummer.

Ober-Roden – Die Flut der Überwege (wir berichteten) hat jetzt auch die Kolpingsfamilie zu Witz-Fotos von feinem Humor animiert. Wie 1969 die legendären Beatles über einen Zebrastreifen an der Abbey Road, so marschieren Wini Schoßer, Stefan Hornung, Markus Wehner und Kai Müller (von links) von der Kolpingsfamilie auf dem Bild oben über einen der vielen Zebrastreifen im Gewerbegebiet.

Wer das in London entstandene Beatles-Foto von damals kennt (es ziert ein weltberühmtes Plattencover), der sieht, dass die detailverliebten Kolpinger sogar auf Kleidung, Körperhaltung, Schuhe (oder eben auch nicht) sowie Bein- und Armstellung geachtet haben, um die früheren Pilzköpfe möglichst genau zu imitieren.

Freilich fehlt gegenüber dem bekannten Originalfoto ein markantes Detail am Straßenrand: der weiße VW Käfer. Stattdessen steht im Hintergrund ein Mercedes – auch nicht schlecht.

Kolping wäre nicht Kolping, wenn am Ende des Gags nicht eine eigene Pointe stünde. Und so laufen die Akteure tapfer vor die Wand, an der dieser wohl sinnfreieste Überweg der etwa 40 bis 50 Zebrastreifen endet. bp

