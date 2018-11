Friseurtradition: 100 Jahre  Salon Liane Hahl

Liane Hahl mit dem Bild ihrer Eltern Heinrich und Karoline („Lina“) Sulzmann, die in der Bahnhofstraße 10 ihren ersten Salon eröffnet hatten - in der Mitte Geselle Willi.

Ober-Roden - Generationen Rödermärker haben sich im Salon Liane Hahl und dessen Vorläufern die Haare schneiden lassen. Der Familienbetrieb ist jetzt 100 Jahre am Markt. Eine echte Leistung! Von Christine Ziesecke

So ganz genau lassen sich die 100 Jahre Tradition im Friseurstudio von Liane Hahl nicht nachvollziehen. Doch seit die Friseurmeisterin vor einiger Zeit von der Kreishandwerkerschaft Offenbach zum 100-jährigen Bestehen des Betriebs eingeladen und dort quasi als Ehrengast gefeiert wurde, glaubt sie es einfach. Auch wenn ihr Vater Heinrich Sulzmann erst 1907 und ihre Mutter Karoline, genannt Lina, erst 1914 auf die Welt kamen und somit sehr sehr früh ihr Handwerk hätten betreiben müssen.

Beide Eltern waren waschechte Orwischer. Ihren Vater verschlug es erst einmal nach Offenbach-Bieber als Lederwarenverarbeiter. Ihre Mutter – Schulfreundin von Ilse Strauß – arbeitete in Groß-Zimmern als Friseuse. An der Ecke Konrad-Adenauer-Straße/Darmstädter Straße eröffneten sie einen Friseurladen für Herren. Nach dem traurigen Verschwinden der jüdischen Familie Strauß in der Reichskristallnacht kauften sie das Haus Bahnhofstraße 10 von Max Strauss, um es anderen Zugriffen zu entziehen (wie Horst Peter Knapp aus seinen historischen Studien weiß) und eröffneten darin ihren Friseurladen.

Als Heinrich Sulzmann neun Jahre in russischer Gefangenschaft war, wurde Lina immer wieder nahegelegt, den Laden zu schließen, doch sie wehrte sich energisch und erfolgreich dagegen. Schließlich vergrößerten sie sich mit dem Haus in der Bachgasse 2, wo es nun sogar getrennte Eingänge für Damen und Herren und ebenso getrennte Salons gab. „Ich selbst musste schon früh mithelfen und mit zehn, zwölf Jahren schon Dauerwellen wickeln oder ondulieren – ich habe wirklich alles von der Pike auf gelernt“, erinnert sich Liane Hahl. Ihre Lehre hat sie beim früheren Friseur Gander in Ober-Roden gemacht, danach im Hauptbahnhof Frankfurt und in Offenbach gearbeitet. 1965 hat sie – hochschwanger – im elterlichen Geschäft angefangen, 1979 schließlich über Abendschule ihren Meisterbrief gemacht, und das mit drei kleinen Kindern und den ganzen Tag im Laden der Eltern. „Aber mein Mann und die ganze Familie haben mir da geholfen.“

Dass es in Urberach bis zu neun Friseurläden gleichzeitig gab und teilweise noch immer gibt, war vielleicht anfangs eher Grund zum Neid, aber ist längst zu einem sehr guten Miteinander geworden. „Sie wurden fast alle von den Eltern aufgebaut und von den Kindern übernommen. Wir haben keine Probleme – wir treffen uns regelmäßig und fahren sogar manchmal zusammen weg.“

Von der Tradition ihres Ladens lässt sie sich manchmal erzählen: „Ich habe eine Kundin mit 92 Jahren. Sie war schon vor 50 Jahren bei meinem Vater Stammkundin und kommt noch heute jeden Freitag. Sie frage ich immer ein bisschen aus, wie es früher so war“, freut sich Liane Hahl über ihre treue Kundschaft und hofft, auch selber noch ein paar Jahre weiter machen zu können: „Meine Kunden hoffen immer darauf und sind auch mit meinen Schnitten immer zufrieden – also bleibe ich, solange ich kann.“ Statt der früheren teilweise bis zu sieben Mitarbeiterinnen führt sie ihr Geschäft mittlerweile allein mit ihrer Tochter Alexandra, die ebenfalls den Meisterbrief hat und schon seit über 20 Jahren in der Bachgasse 2 mitarbeitet. „Das läuft gut, wir ersetzen uns auch, wenn mal die Eine oder die Andere etwa in Urlaub fahren will.

