Im Jubiläumsjahr gleich drei Veranstaltungen organisiert

Ober-Roden - Zum Abschluss eines ereignisreichen Jahres hatte der Männerchor Frohsinn zur Weihnachtsfeier ins Kulturhallenfoyer eingeladen.

Ereignisreich vor allem deshalb, weil der Chor im Jahr seines 110-jährigen Bestehens mit einem Freundschaftssingen im März, einem Nachmittag mit befreundeten Chören im Mai und dem Jubiläums-Gala-Konzert im September gleich drei große Veranstaltungen auf die Beine gestellt hatte.

Die Veranstaltungen waren bei der Weihnachtsfeier natürlich noch einmal Thema. Im Mittelpunkt standen aber die Ehrungen von vier langjährigen Mitgliedern. Franz Kutschera, Heinfried Schrod und Karl Berghäuser singen seit 50 Jahren beim Frohsinn. Franz Kutschera und Heinfried Schrod wurden unter anderem mit der goldenen Ehrennadel des hessischen Sängerbundes ausgezeichnet. Zudem überreichte Frohsinn-Vorstandssprecher Gregor Wade, der auch die Ehrungen des Sängerbundes stellvertretend übernommen hatte, von Frohsinn-Seite Ehrennadel, Ehrenurkunde, Gutscheine und Weinpräsente an die Jubilare. Karl Berghäuser, der vor seiner mittlerweile 50 Jahre andauernden Frohsinn-Zeit bei der Germania in Eppertshausen sang, hatte die goldene Ehrennadel des hessischen Sängerbundes bereits vor einigen Jahren erhalten. Für 40 Jahre aktive Chortätigkeit wurde Rudi Hitzel geehrt. Die passiven Mitglieder Karlheinz Hitzel, der seit 50 Jahren Frohsinn-Mitglied ist, und Alfons Schrod (40 Jahre) waren bei dem Termin.

Neben den Jubilaren zeichnete der Frohsinn-Männerchor weitere Mitglieder für besondere Leistungen aus. So hatten Hans Hitzel, Rudi Hitzel, Peter Pröhl, und Willi Schott im zu Ende gehenden Jahr keine einzige Chorprobe verpasst.

Nur einmal fehlten Franz Jäger, Franz Kutschera und Waldemar Schrod. Ebenfalls sehr fleißig an den Chorproben nahmen Heinfried Mieth, Hans Neuhäusel, Harald Petersen, Heinfried Schrod, Josef Schrod und Horst Schwab teil, die nur an zwei Terminen fehlten.

Kurt Bölk, Hans Hüther und Norbert Weber wohnen auswärts, dennoch kommen sie immer zu den Chorproben. Der Dank ging auch an Dirigent Hans Kaspar Scharf für die sachkundige Singstundenleitung, die Auftritte und insbesondere die drei Jubiläumsveranstaltungen, an Notenwart Peter Pröhl, an Andrea und Andi Ringler für die Bewirtung das ganze Jahr über, an Jens Petersen (Beschallung bei allen Veranstaltungen) und an Gregor Wade (Moderator bei allen Veranstaltungen). (ey)

Quelle: op-online.de