Nistkästen waren sehr gut belegt

Ober-Roden - Waldtag im Nieselregen – etwas ganz Ungewöhnliches in diesem extrem trockenen Jahr. Aber dem Naturschutzbund Nabu war’s äußerst recht. Lechzt die Natur doch nach Regen!

Wieder einmal hatte die Kooperation der Quartiersinitiative „Wir sind Breidert“ gemeinsam mit dem Nabu Rödermark die Bürger eingeladen, den Wald vor ihrer Haustür aus der Nähe und mit vielen Hintergrundinformationen zu erkunden. Gemeinsam mit dem Team um Martin Glaser, Christian Simon und Karlheinz Weber machte sich Nabu-Vorsitzender Dr. Rüdiger Werner zunächst auf zur Kontrolle von Nistkästen, die in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit den Kindergärten aufgehängt worden waren.

„Bei der Nistkastenleerung erwarte ich gute Resultate, wenn ich so die Ergebnisse in anderen Gebieten betrachte“, hoffte Werner schon am Anfang der Runde. Schließlich gab es keinen Frost und durch die warme Witterung auch viele Insekten. Das bestätigte sich nach kurzer Zeit bereits. Die Kinder halfen gerne dabei, von der Leiter aus das Häkchen zu öffnen, den Inhalt des Kastens herauszuheben und danach mit einem Spachtel den Kasten grob zu säubern.

Schon die ersten vier Nistkästen bestätigten die Prognose: Zweimal hatten Trauerschnäpper, zweimal Meisen dort ihre Nester gebaut – die einen eher etwas grob und rustikal, die anderen weich und moosig und somit gut zu unterscheiden.

Beim genauen Hinschauen erkennt man noch den Abdruck der Eier – bis zu acht Stück – im Gelege sowie Kotreste unter dem Nest, das entfernt werden muss, da in jeder Saison die neuen „Mieter“ sich auch neue Nester bauen.

Gerd Gries, ehrenamtlicher Helfer, der derzeit rund 55 Nistkästen betreut und unentwegt repariert und ausbessert, listete die Funde genau auf. Außer den 50 kartierten Nistkästen gibt’s sicher noch viele weitere in der Gegend, deren Lagen aber nicht alle überliefert sind, die aber nach und nach aufgearbeitet werden, um sie ebenfalls zu reinigen und dadurch wieder nutzbar zu machen. Hier freut sich der Nabu über Hilfe. Wer vermutet, einen nicht gereinigten und daher wohl noch nicht vermerkten Nistkasten gefunden zu haben, sollte sich einfach übers Handy die GPS-Koordinaten merken und sie dem nabu weitermelden.

Bei der anschließenden kleinen Führung durch den Wald zeigte Rüdiger Werner, „wie unerwartet stark die Auswirkungen der diesjährigen Trockenheit auf unseren Wald sind“. Ein erstes eindeutiges Beispiel dafür ist die lichte Helligkeit im Wald rund um das Braaret Bernsche. „Bei der letzten Nistkastenreinigung war’s hier noch viel dunkler. Das liegt an den inzwischen abgestorbenen Fichten.“ Lag der Bestand noch im letzten Jahr bei zwei Prozent des Rödermärker Waldes, so ist im nächsten Jahr trockenheitsbedingt höchstens noch mit einem halben Prozent zu rechnen.

Großes Interesse herrschte bei den Teilnehmern des Waldtages am Thema Ganzjahresfütterung, für welche vor kurzem erst Herta Botz und Siegried Braun als „Vogelmütter“ mit der Ehrenurkunde der Stadt Rödermark ausgezeichnet wurden.

Die Empfehlung des Nabu-Spezialisten: „Neben der Futterstelle am Braaret Bernsche wollen wir einen zweiten Futterplatz etwa einen halben Kilometer entfernt einrichten, falls sich weitere Personen finden, die uns die Nistkastenbetreuung im Bereich Schillerwald abnehmen.“

Bisher haben die „Vogelmütter“ das selbst finanziert, jetzt möchte die Breidert-Initiative diese Arbeit unterstützen und hofft auf Spenden. Werner: „Bei uns setzt sich immer mehr die Meinung durch, ganzjährig zu füttern, zwar nicht flächendeckend, da das Futter sonst übrig bleibt und schlecht wird, aber eine Futterstelle im weiteren Umfeld ist wünschenswert, falls mal Not an Futter herrscht, was leider immer häufiger passiert.“

Im nächsten Jahr wird sich der Nabu dann vermehrt um die Fledermausbehausungen kümmern. (chz)

Quelle: op-online.de