Ärger auf Friedhof: Grabschmuck nicht erwünscht

Friedhofsverwaltung räumt notfalls alles ab

+ © bp Das Foto von einer Gemeinschaftsgrabanlage in Ober-Roden zeigt beide Seiten der Medaille. Im Vordergrund, der Kranz und das Blumengesteck mitten im Urnengräberfeld, sind nicht erwünscht, die Ansammlung von Grabschmuck im Hintergrund auf der extra dafür vorgesehenen Fläche hingegen schon. © bp

Die Stadt bietet seit 2012 auf den Friedhöfen in Ober-Roden und Urberach Grabgemeinschaftsanlagen sowie seit 2015 auf dem Friedhof in Urberach Baumgräber an und bedient damit die steigende Nachfrage nach pflegefreien Grabstätten. Nun gibt es damit aber ein Problem-