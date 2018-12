Örtlicher Handel kontert mit eigenen Internetseiten

In der Urberacher Buchhandlung am Gänseeck nehmen Bestellungen zu, die online über deren eigene Homepage aufgegeben und im Laden abgeholt werden.

Rödermark - 16 Milliarden Euro verbraten allein die Deutschen jährlich beim Online-Einkauf. Erfolgreichster Anbieter weltweit ist Amazon. Wie ist der örtliche Einzelhandel aufgestellt? Der Gewerbeverein hat dazu leider keine exakten Erkenntnisse.

„Wir erleichtern Ihnen Ihre Weihnachtseinkäufe!“ Mit diesem Versprechen lockt nicht nur der Online-Handelsriese Amazon Millionen Kunden auf seine Web-Seiten und an den Bestell-Button, sondern dies sorgt auch für verstopfte Straßen und überlastete Paketzusteller. Regionale Händler haben das Nachsehen. Sie werden noch uninteressanter, der Online-Handel damit noch dominanter, die Spirale wird letztlich immer enger und zieht sich um den Hals vor allem der kleineren stationären Händler zu.

Das muss nicht sein, wie Buchhändler Dirk Holm in der Buchhandlung am Gänseeck erläutert. Nach einem abgebrochenen Germanistikstudium und anschließender Buchhändlerausbildung erwarb er gemeinsam mit seiner Frau Stefanie mit 27 Jahren 1991 seine erste Buchhandlung in Urberach, dazu kamen im Laufe der Zeit Geschäfte in Ober-Roden, Jügesheim, Dreieich und Dietzenbach. Mittlerweile konzentriert sich das Ehepaar auf die Buchhandlung am Gänseeck, die Buchhandlung Rödermark und die Jügesheimer Bücherstube.

Mit dem Aufblühen des Onlinehandels versuchte sich Holm auf einem eigenen Handelsweg, selbst programmiert und gestaltet samt der zugehörigen Auslieferung, und scheiterte damit krachend. „Die Unkosten standen in keinem Verhältnis zum Ertrag“, erinnert sich Stefanie Holm. Doch längst hat er den richtigen Weg gefunden: Als buecher-im-kreis-offenbach.buchhandlung.de haben seine drei Buchhandlungen sich der Plattform eines der beiden großen Sortimenter im deutschen Buchhandelswesen (Koch/Neff und Libri) angeschlossen, nutzen deren gesamtes Vertriebssystem, haben aber eigenen Zugriff auf die Seiten und können sie nicht nur unter ihrem Namen laufen lassen, sondern auf Wunsch auch jederzeit auf die Benutzeroberfläche einwirken.

Fazit: Kunden können stöbern und bekommen dann die Ware ebenso bequem zugeschickt wie etwa von Amazon, doch der Händler vor Ort ist durch seine Werbung am Gewinn beteiligt – was bei manchen Sparten sicher zum Überleben beitragen kann.

Der zweite Vorteil: „Viele Kunden suchen abends oder nachts etwas aus und lassen es sich schon für den nächsten Tag zu uns in den Laden schicken, weil sie da eh vorbeikommen, weil sie gerne Kontakt zum Händler vor Ort haben oder weil sie einfach gerne ein Buch in die Hand nehmen“, erläutert Holm die Zunahme gerade dieser Bestellvorgänge. Der Preis ist ohnehin immer gleich. Schließlich gibt es die Buchpreisbindung und auch hierbei gilt: Bestellungen über 20 Euro sind eh portokostenfrei, erst recht natürlich beim Versand an die Buchhandlung.

Dass eine Unterstützung des örtlichen Handels und ein Online-Einkauf durchaus gut zu verbinden sind, wissen die meisten Bürger nicht. Zwar werden – falls die Bestellung nicht in den Laden der eigenen Wahl geliefert und dort direkt abgeholt wird – der Paketwahnsinn und damit auch die Luftverschmutzung nicht stark gemindert. Doch zumindest ein kleiner Teil des Kaufpreises bleibt dann, bei eigener Abholung mehr noch als bei Lieferung frei Haus, wirklich in der eigenen Stadt – einschließlich der Steuern. Damit steigt auch die Chance, dass ein regionaler Händler überlebt und das lokale Einzelhandelsangebot bestehen bleibt.

Einfach formuliert: Zuhause einkaufen bleibt nach wie vor das A&O, doch können Kunden aus gesundheitlichen Gründen oder etwa Zeitmangel die Rödermärker Händler nicht direkt besuchen, so bleibt in zahlreichen Fällen immer noch die Möglichkeit, über deren Online-Bezugswege zu bestellen und geliefert zu bekommen.

Thomas Rosenblatt vom Gewerbeverein – selbst als „PC World“ rege im Online-Geschäft über eine EDV-Service-Plattform – weiß aus eigener Erfahrung am besten um diese Variante: „Wir vom Gewerbeverein haben derzeit aber keine genauen Zahlen, wie viele unserer 160 Mitglieder auch online Handel betrieben. Wir wollen im kommenden Jahr vermehrt kleine Angebote machen, um den Zugang für die Händler zu erleichtern. Hier hilft die Wirtschaftsförderung der Stadt – auch wenn wir uns von der Stadt mehr Unterstützung wünschten.“ (chz)

