Postfiliale wieder geöffnet

Waldacker - Ein verfrühtes Christkind gibt es für Waldacker: Die Postfiliale hat wieder geöffnet. Seit Dienstag dieser Woche hat die Anfang November geschlossene Postfiliale an der Hauptstraße in Waldacker wieder geöffnet – zumindest stundenweise. Montags bis freitags in der Zeit zwischen 14. 30 und 17. 30 Uhr; samstags zwischen 10 und 13 Uhr.

Das ist in der Vorweihnachtszeit und darüber hinaus ein echtes Geschenk für die Bürger - falls sie es schon mitbekommen haben. Nachdem Wolfgang Weyrich beim gesundheitsbedingten Schließen der Agentur keine große Hoffnung hatte, dass sich ein Nachfolger finden würde, werden in nächster Zeit Sylke Dornburg und eine Kollegin im Auftrag der Post und der DHL die postalische Abfertigung bewerkstelligen. Dafür sind sie eingearbeitet worden; sie werden allerdings keine Postbankgeschäfte tätigen. Dennoch können sich die Bürger in Waldacker freuen: Der Versand der Weihnachtspost ist gesichert. (chz) Neue Zustell-Formen: So landen Pakete beim Empfänger Zur Fotostrecke Quelle: op-online.de Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa