Putzteufel wuseln im Badehaus

+ Badehausmitarbeiter Markus Reents schraubt den Ausgleichsbehälter zu, nachdem ein ihn gereinigt und desinfiziert hat. © Pelka, Bernhard

Ein Handwerker schneidet im Knien mit einem Spezialmesser Fugen an der Ablaufrinne rings ums Schwimmerbecken heraus. Eintretendes Wasser hat sie mürbe gemacht. Das zeigen die Blasen in der grauen Silikonmasse. „Die müssen raus und neue rein. Die sind nicht mehr dicht“, beschreibt Badehausleiter Claudius Lamprecht den Schaden. Die Knochenarbeit am Boden ist derzeit nicht der einzige Job im Schwimmbad. Alle Jahre wieder vorm Fest werden Becken, Umkleiden und Technik im Zuge einer umfangreichen Grundreinigung auf Vordermann gebracht. Wasser und Chlor setzen der Substanz ungemein zu. Dazu der ganze Schmutz. Man glaubt gar nicht, wie unappetitlich zum Beispiel die Rückstände aussehen, die sich übers Jahr in den Ausgleichsbehältern bilden, die während des Badebetriebs als Zwischenlager das überschwappende Wasser aufnehmen: Sie bilden eine schwarze Pampe.