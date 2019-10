Adventskalender für den guten Zweck: 500 Preise im Wert von 18.000 Euro 

Der Lions Club Rodgau/Rödermark hat einen Adventskalender entworfen, der zugleich ein Los mit großer Gewinnchance ist. Hinter den 24 Türchen verbergen sich mehr als 500 Preise im Wert von 18 000 Euro.

Rödermark/Rodgau – Die Löwen haben den Weihnachtsmann und Glücksgöttin Fortuna zusammengebracht. Etwas weniger bildhaft formuliert: Der Lions Club Rodgau/Rödermark hat gestern seinen Adventskalender vorgestellt, hinter dessen Türchen Geld, Sachpreise und Gutscheine locken. Die drei Hauptgewinne: 1 000 Euro, ein E-Scooter und 250 Euro. Die mehr als 500 vorweihnachtlichen Geschenke haben einen Wert von mehr als 18 000 Euro.

Lions-Präsident Norbert Wolf und Dr. Ulrich Wasner, der die Idee lieferte, erläuterten die Details. „Kein Kalender in Deutschland hat eine höhere Gewinnchance“, warb Wagner. Jedes der 2 500 Exemplare hat eine individuelle Losnummer – macht bei mehr als 500 Preisen eine Quote von mehr als 20 Prozent. Die Glücksnummern werden vom 1. bis zum 24. Dezember täglich unter notarieller Aufsicht ermittelt. Die Kalenderbesitzer erfahren in der OFFENBACH-POST und auf der Internetseite www.lc-rodgau-roedermark.de sofort, ob sie noch ein weiteres Präsent unter den Christbaum legen können.

Lions Club Rodgau/Rödermark präsentiert Adventskalender

Fast 110 Sponsoren – Unternehmen, Gaststätten, Vereine, die Städte Rodgau und Rödermark – haben die Preise gestiftet. Stellvertretend für sie hieß Norbert Wolf Michael Mengler vom Vorstand der Vereinigten Volksbank Maingau und Markus Ebel-Waldmann, den Chef der Stadtwerke Rodgau, willkommen. Der Erlös aus dem Verkauf kommt ohne jeden Abzug zwei wichtigen Sozialprojekten der Lions zugute.

Dr. Ulrich Wasner erklärte, wem der Kalender Gutes tut. Das ist zum einen die Hospiz-Stiftung des Rotary Clubs Rodgau, die am Jügesheimer Wasserturm ein Hospiz baut. Der andere Teil des Geldes fließt in Programme wie „Klasse 2000“ und „Lions Quest“, mit denen die Lions die Startchancen für Schüler aus Rödermark und Rodgau verbessern wollen.

Schirmherren sind die Bürgermeister beider Städte, Jörg Rotter und Jürgen Hoffmann. Sie sind jetzt schon sicher: „Dieser Adventskalender ist ein Glücksgriff.“ Die Seligenstädter Lions bewiesen das seit sieben Jahren. Von Michael Löw

Quelle: op-online.de