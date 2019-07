Bäume sterben zu Tausenden

Den knapp 1 100 Hektar Stadtwald geht’s schlecht wie lange nicht mehr. Eine unheilige Dreifaltigkeit aus Dürre, Stürmen und Schädlingen fällt die Bäume zu Tausenden. Die Fichte ist de facto verschwunden, aber auch Buche und Kiefer verdorren in Massen.

Rödermark – Revierförsterin Gabriele Rutschmann-Becker – eigentlich eine positive Frau – mag montags schon gar nicht mehr ins Auto steigen. Die wöchentliche Kontrollfahrt durch den Stadtwald ist Frust pur. „Das war im Frühjahr alles noch grün“, sagt sie und deutet auf eine gewaltige Freifläche. Die Stürme „Bennet“ und „Eberhard“ haben im Süden der Gemarkung mehrere Hektar Fichtenwald vernichtet.

Ein paar Meter weiter sieht der Wald noch schön grün aus. Aber nur auf den ersten Blick. Schon der zweite Blick fällt auf abgestorbene Buchen im Unterholz; dort reiht sich ein verdorrtes Fünf-Meter-Bäumchen ans andere. Und der Blick noch weiter nach oben lässt Försterin Rutschmann-Becker schaudern. Auf vergleichsweise kleiner Fläche sterben die Kronen abertausender Kiefern und Buchen. Im Urberacher Wald – grob gesehen südlich der Bauernhöfe Sterkel und Geis – sind 40 Prozent der Bäume vertrocknet.

Hauptschuldiger ist der Hitzesommer 2018. In Teilen der Rödermärker Gemarkung hat nach Auskunft der Revierförsterin aber der nasse Winter 2017/2018 die Situation sozusagen vorab verschärft: Wegen der Tonschicht im Boden standen Buchen zu lange im Wasser und wurden dadurch paradoxerweise zu Dürreopfern.

Bäume im Stress haben kaum eine Chance gegen Schädlinge. Der Borkenkäfer frisst sich durch die letzten Fichten. Der Diplodia-Pilz befällt Kiefern. „Die Absterbe-Erscheinungnen nehmen in einer rasanten Geschwindigkeit zu“, schreibt Gabriele Rutschmann-Beckers Arbeitgeber Hessen-Forst in einer Stellungnahme für den Magistrat. Die niederschmetternde Erkenntnis: „Die Fichte ist auf den verbleibenden kleinen Flächen nicht mehr zu retten.“

Nadelholz ist derzeit fast unverkäuflich. Und wenn das Forstamt Langen doch ein paar Festmeter loswird, bekommt es allenfalls noch „Trostpreise“. Der Preis für Palettenholz liegt um 20 bis 30 Prozent unter dem langjährigen Schnitt. Beim Industrieholz brach er um bis zu 70 Prozent ein. Höchstens mit Koppelgeschäften – Frischholz wird nur bei Abnahme einer bestimmten Menge Schadholz verkauft – kann das Forstamt noch ein paar Euro Umsatz machen.

Der Preisverfall schlägt sich auf den Rödermärker Waldwirtschaftsplan nieder, dessen Haupteinnahmequelle der Holzverkauf ist. Wie hoch die Verluste sein werden, kann Hessen-Forst derzeit noch nicht sagen.

Die Dürre hat aber nicht nur ökonomische und ökologische Folgen. Hessen-Forst weist in seinem Schadensbericht für den Magistrat auf die Verkehrssicherung hin. Was das konkret bedeutet, macht Revierförsterin Gabriele Rutschmann-Becker an der Bahnstrecke von Ober-Roden nach Eppertshausen klar: Auf knapp einem Kilometer hatte sie im Frühjahr 15 abgestorbene Buchen gezählt. Bis vorige Woche kamen etwa 20 Kiefern dazu, und täglich stirbt ein neuer Baum. Die müssen mit aufwendigen Sicherungsmaßnahmen gefällt werden, was richtig ins Geld geht. Knapp 10 000 Euro plant Hessen-Forst jährlich für die Verkehrssicherung in ganz Rödermark ein. Die Revierförsterin befürchtet jedoch, dass 30 000 bis 40 000 Euro nötig sind.

Das hitzebedingte Waldsterben hat immerhin einen Gewinner: Im Totholz beobachtet die Försterin besonders viele Spechte.

