SPD bezweifelt, dass die „Grüne Mitte“ drei Rodau-Querungen braucht

Große Diskussion um kleine Brücke

+ © Foto: Löw Das marode Rodau-Brückchen gegenüber der Weidenkirche wurde kurz vor Pfingsten abgerissen. Die meisten Parteien und der Magistrat wollen den Wunsch der Kirchen nach Ersatz erfüllen. Die SPD hält ihn für überflüssig. © Foto: Löw

Ersatz für die kleine Rodau-Brücke an der Weidenkirche muss her. Das fordern die Kirchengemeinden, die der Abriss kurz vorm ökumenischen Stadtgottesdienst an Pfingsten überrascht hatte.