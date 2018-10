Größter Wunsch: Drei Wochen Regen

Waldacker - Die Folgen des extremen Sommers sieht man nicht nur an der Natur, sondern spürt sie auch im Geldbeutel. Der Heizölpreis hat ausgerechnet zu Beginn der Heizperiode ein Fünfjahreshoch erreicht. Einer der Gründe dafür ist der niedrige Wasserstand in den Flüssen. Von Bernhard Pelka

Er lässt einen geregelten Transport nicht zu. Die Transportkette zwischen Raffinerie und Kunde ist teils sogar unterbrochen. Binnenschiffer wie Oliver Arnheiter aus Waldacker trifft das Niedrigwasser hart. Sie müssen Schiffe stilllegen.

Oliver Arnheiter lebt mit seiner Familie in Waldacker. Er entstammt aber einer alten Binnenschifferfamilie aus dem malerischen Städtchen Wörth am Main. Dort hat sich der 47-Jährige mit Berufskollegen aus befreundeten Familien zur Maintank Schifffahrtsgesellschaft zusammengeschlossen. Unter ihrer Flagge fahren 20 Schiffe.

+ Im Steuerhaus seiner „My Way“ sitzt Kapitän Oliver Arnheiter nur noch selten: Zu viel Bürokratie fesselt ihn heute meist ans Büro. © Pelka Die aktuelle Lage nach dem Supersommer 2018 zwingt das Unternehmen zu drastischen Maßnahmen: Drei von 20 Schiffen wurden stillgelegt. Die restlichen können nur eingeschränkt fahren. Während sie sonst etwa zwischen Rotterdam und Basel pendeln, kommen sie wegen Niedrigwassers von Rotterdam jetzt nur noch bis nach Duisburg. Schon leer würden sie einen Tiefgang von 1,50 Meter brauchen. An manchen Stellen sind aber nur 1,30 Meter möglich. „Nur im Raum Antwerpen, Rotterdam sieht es noch besser aus.“

Üblicherweise transportieren zum Beispiel die Tankschiffe „Rheintal“ und „My Way“ Mineralöle und Rohprodukte für große Chemiekonzerne. Derzeit aber liegen sie in der Erlenbacher Schiffswerft gegenüber dem Firmengebäude der Befrachtungsgesellschaft Maintank in Wörth. Die „Rheintal“ wird im Trockenen von außen gründlich gereinigt und überholt, die „My Way“ wartet zu Wasser auf bessere Zeiten. Ein weiteres Schiff steckt bei Baden-Baden fest. „Die Logistikkette ist unterbrochen. Ich kenne Kunden in Frankfurt, deren Großtanks für Heizöl sind leer, und Chemiefirmen bekommen Produktionsprobleme“, erläutert der Schiffskapitän die ernste Lage. „Zur Überbrückung erledigen wir Reparatur- und Wartungsarbeiten.“

Die Maintank-Schiffe fassen gewöhnlich bis zu 2700 Tonnen Ladung. Derzeit können die Frachter günstigstenfalls mit 500 Tonnen fahren. Sonst gibt es wegen des Tiefgangs Probleme. Auf dem Heizölmarkt verknappt das die Ware und treibt den Preis.

„Die Kunden sind leider schon dabei, sich andere Transportmittel zu suchen“, bedauert Arnheiter. Die schlechte wirtschaftliche Situation belastet nicht nur Bilanzen, sondern auch die Umwelt: „Da wir statt mit 2500 Tonnen Fracht nur mit 500 fahren können, bedeutet das pro Fuhre zirka 100 Lkw mehr auf der Straße“, kalkuliert der Geschäftsmann. „Das macht sich keiner so richtig klar.“

Zur Entspannung auf den Wasserstraßen könnte der Ausbau des Schleusensystems beitragen. „Aber Umweltverbände verhindern das“, erläutert der Binnenschiffer – und nennt ein Beispiel: Von der Mainschleuse in Kostheim bis nach Regensburg sind wegen der Staustufen auf der Strecke durchgehend 2,50 Tiefgang möglich. „So müsste es überall sein.“ Das Schleusensystem hat aber immer wieder Lücken. Etwa auf der Donau. Dort sollten von Straubing bis Vilshofen auf 70 Kilometer drei Schleusen entstehen, um eine Abladetiefe von 2,50 Meter zu schaffen. „Umweltverbände haben das Projekt gekippt. Jetzt haben wir da ein Nadelöhr mit derzeit nur 1,40 Meter Tiefgang.“

Arnheiter kritisiert, dass die große Politik in Berlin diese Probleme der Binnenschifffahrt weit weniger wahrnimmt als Logistikthemen, die Bundesstraßen und Autobahnen betreffen. „Uns fehlen – so wie den Lkw-Fahrern die Rastplätze – die Liegeplätze an den Flüssen. Da wird viel zu wenig dafür getan, weil wir nur eine schwache Lobby haben. Nur jetzt, da die Flüsse leer sind, fällt auf, wie sehr man uns braucht. Das kann’s aber nicht sein.“ Wenn schon die Politik nicht hilft, dann vielleicht wenigstens das Wetter. Das bisschen Regen von gestern reicht aber freilich nicht aus, um die Pegelstände entscheidend zu heben. Zwei, drei Wochen am Stück müssten es schon sein.

