Urberach – Bis April gilt der vor knapp einem Jahr probeweise umgestellte Fahrplan der Buslinien F und U, die Urberach mit Darmstadt verbindet. Von Michael Löw

Eltern, deren Kinder Darmstädter Schulen besuchen, beklagten die deutlich längeren Fahrzeiten: Die würden ihre Kinder zu Frühaufstehern und Spätheimkommern machen. Es hagelte damals Proteste.

Jetzt machen die Eltern wieder Druck. Sie befürchten nämlich eine erneute Verschlechterung, wenn die Linienführung nach einem Jahr Probebetrieb nochmals geändert wird. Nach einigen Verbesserungen im Frühbetrieb hat sich das Problem mittlerweile in den Nachmittag verlagert.

„Der Bus, der nach der sechsten Stunde fährt und eigentlich um 14.11 Uhr in Urberach sein sollte, kommt immer zu spät“, schimpft Dr. Carsten Rehn. Vor halb drei, also eineinhalb Stunden nach Schulschluss, seien die Kinder selten daheim. Was Mittagessen und Hausaufgaben immer weiter nach hinten schiebt. Und das an Tagen, die für manche Schüler schon um 5.30 Uhr begonnen haben.

Mehr als 50 junge Urberacher besuchen weiterführende Schulen in Darmstadt, allein 40 gehen an die Edith-Stein-Schule im Stadtteil Bessungen. Dieser Schulweg hat Tradition. Schon ihre Eltern haben ihn vor 40 Jahren genommen – unter anderem wegen guter Busverbindungen.

Im April 2018 hatten die Eltern ihre Bedenken erstmals bei der Verkehrsgesellschaft DADINA vorgetragen, weitere Gespräche folgten. Die DADINA schob die Verantwortung an die Politik ab: Verbesserungen könne es nur geben, wenn sie in der „Strategischen Nahverkehrsplanung 2019 bis 2024“ auch finanziert würden.

Die Rödermärker Stadtverordneten haben die Eltern im August mit einer von allen Fraktionen getragenen Resolution unterstützt: Die „schleichend immer schlechter werdenden Verbindungen“ von Urberach nach Darmstadt träfen nicht nur die Schüler, sondern auch Studenten, Einkaufsbummler und Bürger, die Behördengänge erledigen müssen. Das funktioniere nur mit einer durchgehenden Buslinie U. Die soll den Weg zwischen Wohnung und Schule auf 45 Minuten verkürzen. Bis Ostern 2019 soll eine solche Schnellverbindung, so die Forderung der Stadtparlaments, in den Fahrplan aufgenommen werden. Die Antwort steht sieben Wochen vor Ostern noch aus.

Die Eltern suchen sogar in Wiesbaden nach Hilfe. Sie haben eine Petition beim Landtag eingereicht und einen Protestbrief an Verkehrsminister Tarek Al-Wazir geschrieben: Die miesen Verbindungen nach Darmstadt seien nur ein Beispiel, wie die Verkehrsverbünde Busverbindungen auf Kosten der Schüler streichen.

Die langen Wege der Urberacher Kinder und Jugendlichen sind kein Einzelfall, haben die Eltern bei ihren Recherchen im DADINA-Netz festgestellt: „Den Schülern fehlt bei der Fahrplangestaltung eine Lobby, die ihre Interessen vertritt.“ Nach gut zehn Monaten Kampf um eine bessere Schulbusverbindung nach Darmstadt zieht Carsten Rehn ein frustrierendes Fazit: „Man hat das Gefühl, in einer Endlosschleife zu sein.“

