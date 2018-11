Chinesisch öffnet das Tor zur Welt

Rödermark - Obwohl China als Wirtschaftsmacht weltweit immer mehr an Bedeutung gewinnt, lernen nur 5000 junge Menschen in deutschen Schulen Chinesisch. Nach einem Boom vor einigen Jahren geht die Zahl der Kursteilnehmer derzeit sogar wieder zurück. Von Bernhard Pelka

Entgegen diesem Bundestrend ist die Begeisterung für Chinesisch an der Oswald-von-Nell-Breuning-Schule Ober-Roden hingegen ungebrochen. Konzentriert zeichnet Anna-Lena mit dem Edding das chinesische Schriftzeichen für das Wort „Baum“ auf die mobile Schultafel. „Wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass das Schriftzeichen tatsächlich wie ein Baum aussieht“, erläutert die 14-Jährige den im Chinesischen häufigen Zusammenhang von Schriftbild und Wortbedeutung.

Zusammen mit zwölf anderen Jugendlichen im Alter von zehn bis 16 Jahren besucht Anna-Lena derzeit die Chinesisch AG der Nell-Breuning-Schule (NBS). Und das mit wachsender Begeisterung: „Ich bin im zweiten Jahr in der AG und es macht mir immer noch sehr viel Spaß.“ Die junge Frau möchte Anwältin werden – vielleicht auf dem Wirtschaftssektor. „Da ist Chinesisch unheimlich wichtig.“

Ähnlich ist die Motivationslage von Anna-Lenas Mitschülerin Helena. Die Zwölfjährige möchte Ingenieurin werden. Sollte sie dieser Beruf ins Riesenreich der Mitte führen, hätte sie bei der Realisierung von Bauprojekten entscheidende Sprachvorteile. „Außerdem will ich die Welt bereisen. Und mit Chinesisch kommt man ziemlich weit“, schwärmt die Schülerin von einer rosigen Zukunft mit vielen Fernreisen. Auch Spanisch und Englisch lernt sie dafür schon seit der fünften Klasse.

Arias Traumberuf ist hingegen Lehrerin. „Mit Chinesisch als Fach“ sagt die 13-Jährige überzeugt. „Seit ich Chinesisch angefangen habe, fallen mir andere Sprachen leichter. Außerdem ist Chinesisch vom Schriftbild her sehr interessant.“

Seit 2005 bietet die NBS als eine der wenigen Schulen im Landkreis Offenbach Chinesisch als Kurs und AG an. Bis zu 15 Schüler interessieren sich Jahr für Jahr dafür. Ihre Lehrerin ist Chinesin. Sie verfolgt einen speziellen, einen „ganzheitlichen Ansatz“, erzählt Schulleiterin Christine Döbert. „Es geht dabei nicht nur darum, Schriftzeichen kalligrafisch zu beherrschen, sondern die Schüler sollen auch die Kultur dieses Landes, seine Geschichte, auch sein Essen und vor allem seine Menschen kennenlernen.“

Kein Wunder also, dass die Europaschule und Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe zusätzlich zum Unterricht von Anfang an für Schüler ab dem neunten Jahrgang einen Schüleraustausch mit Liaocheng in der Provinz Shangdong organisiert. Erst im vergangenen August waren Besucher aus China in Rödermark zu Gast. Ostern 2019 wird eine Ober-Röder Abordnung zum Gegenbesuch in den Flieger steigen. Lassen sich die Schüler in ihrer Begeisterung für China nicht von der Verletzung von Menschenrechten und der Umweltzerstörung dort bremsen? In ihren Antworten auf diese Frage klingen zwar Zweifel an. Beirren lassen wollen sie sich in ihrem Weg deshalb aber nicht.

„Außerdem haben wir bei unseren Reisen schon oft die Erfahrung gemacht, dass China beim Umweltschutz viel innovativer und zielstrebiger ist als Europa. Die hatten zum Beispiel den gesamten Öffentlichen Personennahverkehr ruckzuck auf Elektrofahrzeuge umgestellt. Als sie dann gemerkt haben, dass der Co2-Ausstoß aus schmutzigen Kohlekraftwerken wegen des hohen Stromverbrauchs der vielen E-Fahrzeuge immens gesteigen ist, haben sie manches sofort wieder umgestellt und fahren jetzt Rad“, bezieht Schul-Chefin Döbert Stellung.

Aus dem Schüleraustausch ist in den zurückliegenden Jahren übrigens zuweilen schon viel mehr geworden als nur eine flüchtige Begegnung unter Fremden. Döbert: „Mir fällt da ein junger Mann ein, der als Schüler mit uns in China war und sich verliebt hat. Heute studiert er dort und lebt mit der Frau zusammen, die er damals als Mädchen kennengelernt hatte.“

