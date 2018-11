Gesundes Leben als Geschäftsidee

Bevor ein Rezept in einen Kochkurs geht, wird es zuhause ausprobiert. Hier bereitet Rike Raesch einen Teig vor.

Rödermark - Die Gründung einer Firma ist ein Wagnis. Das Bundes-Wirtschaftsministeriums möchte dem Gründergeist mit einer Aktionswoche auf die Sprünge helfen: mit der Gründerwoche Deutschland vom 12. bis 18. November. Von Bernhard Pelka

Das IC Rödermark beteiligt sich daran mit Veranstaltungen. Und unsere Zeitung stellt Gründerinnen vor, die sich mit Hilfe des IC den Sprung ins kalte Wasser zugetraut haben.

Als alleinerziehende Mutter von drei Kindern (zwei, neun und 16 Jahre alt) hat Rike Raesch einfach keine Zeit für aufwendige Rezepte. Trotzdem legte sie schon immer Wert auf eine ausgesprochen gesunde Kost – am besten alles selbst zubereitet. Aus diesem Dilemma machte die 39-Jährige ein Geschäftsmodell – und gründete im März dieses Jahres ihre Firma „rikefuenf.“. Zuvor hatte sie beim IC Rödermark ihre Vision vorgestellt und einen Finanz- und Businessplan vorgelegt.

Der Name der Firma weist hin auf die fünf Geschäftsfelder des Unternehmens: Ernährung, Fitness, Laufen, Coaching und Cooking: Alles Themen, die schon immer das Interesse der gelernten Fitnessfachwirtin geweckt haben.

Seit vielen Jahren verdient Rike Raesch ihr Geld in der Ernährungs- und Fitnessbranche, zuletzt nach diversen Zusatzqualifikationen als Gebietsmanagerin von Weight-Watchers. Jetzt hat sie sich selbstständig gemacht und absolviert nebenher noch den Studiengang Ernährung an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheit in Saarbrücken.

In der Kinderbetreuung „Sonnenkäfer“ in Rodgau-Nieder-Roden gibt die vielseitige Frau den Schwangerschaftskurs „Fit durch die Schwangerschaft“ und den Laufkurs mit Kinderwagen „Go, Baby!“ Sie unterstützt junge Mütter bei der Einführung der Beikost nach dem Ende der Stillzeit und hilft bei Unverträglichkeiten (Allergien) mit Ernährungsberatung.

Seit vergangenen Mai ist die frühere Außendienstlerin überdies im Zentrum für Jung und Alt in Langen aktiv. Im Kurs „Schwerelos“ geht es für Frauen ab 16 ums Abnehmen dank Ernährungsumstellung, der Inhalt ihres Kochkurses „Backen und Schlemmen in der Weihnachtszeit ohne Zucker“ erklärt sich von selbst.

Nächstes Jahr kommen entsprechende Kurse für Kinder hinzu. Schon bald beginnen auch ihre Laufkurse. Zum Beispiel in Rodgau-Rollwald ab dem Parkplatz bei den Geflügelzüchtern oder ab dem TS-Sportplatz in Ober-Roden. Titel: „Von fünf auf zehn Kilometer“. Im Angebotspaket sind überdies Einkaufsberatung und Einzelernährungsberatung.

Wichtig ist der Sportwissenschaftlerin, dass ihre Rezepte unkompliziert und vor allem schnell zu realisieren sind. Und dass alle Zutaten dafür in den Regalen herkömmlicher Supermärkte stehen. Denn eins haben Rike Raesch und ihre Kunden nicht zu verlieren: Zeit.

Infos unter www.rikefuenf.de

