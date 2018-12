Haushalt 2019 mit einem leichten Plus

Der Haushalt in Rödermark schließt mit einem leichten Plus ab.

Rödermark - Dank sprudelnder Steuereinnahmen und Kostendisziplin kann Bürgermeister und Stadtkämmerer Roland Kern zum dritten Mal in Folge einen positiven Haushalt vorlegen. Für das Jahr 2019 sieht der Haushaltsentwurf ein Plus von 64.610 Euro vor.

Das Gesamtvolumen beträgt 64 Millionen. In seiner Haushaltsrede erinnerte Kern im Parlament an die positiven Ergebnisse aus den Vorjahren. 2017 sei man von einem Defizit von 873.000 Euro ausgegangen. Tatsächlich sei ein Überschuss von 206.000 Euro erwirtschaftet worden. Das Jahr 2018 werde voraussichtlich mit gut 100.000 Euro Plus beendet. Der Kämmerer erwähnte stolz, dass auch 2019 finanziell ein gutes Jahr werden wird. Und dies trotz Mehrbelastungen:

- Die Personalkosten steigen um 1,7 Millionen Euro – überwiegend wegen der Gehalts- und Personalentwicklung in der Kinderbetreuung;

- Nach dem Verzicht auf Straßenbeiträge durch Bürger muss die Stadt 500.000 Euro mehr für die grundhafte Erneuerung von Gemeindestraßen aufbringen;

- 681.000 Euro fließen in die Hessenkasse zur Auflösung alter Kassenkredite;

- Die an den Kreis zu zahlende Schulumlage frisst 848000 Euro mehr als im Vergleich zu den Zahlen noch vor einem Jahr.

- Die Gebäudemieten steigen um 410.000 Euro;

- Es muss eine Liquiditätsreserve von 1,1 Millionen Euro gebildet werden. Kern freudig: „Wir packen das alles, ohne die Grundsteuer B zu erhöhen.“

2019 besteht ein Personalaufwand ohne Versorgungsleistungen von 17,4 Millionen Euro. Hiervon entfallen allein auf die Abteilung Kinder 9,7 Millionen, das heißt 55,7 Prozent der Gesamtpersonalkosten. Allein die neue Kita „Atrium“ in der Odenwaldstraße führt zu einem Mehrbedarf bei den Personalkosten von rund 412000 Euro. Der Wechsel der Betreuungsarten von Halbtags- auf Zweidrittel- beziehungsweise Ganztagsplätze sowie die Ausweitung des Zweidrittelplatzes auf eine Betreuung bis 15 Uhr kostet 244.000 Euro mehr.

4,3 Millionen Euro sind für Investitionen vorgesehen. Die Stadt zahlt das teils auf Pump und nimmt einen Kredit von 3,5 Millionen Euro auf. Beispiele für einzelne Maßnahmen:

- 1,4 Millionen für den Tiefbau, davon eine Million für grundhafte Erneuerung von Gemeindestraßen;

- 606.000 Euro für Städtebauförderungsprogramme;

- 210.000 werden investiert für Maßnahmen in der Kinderbetreuung (etwa in Außengelände);

- 190.000 Euro sind für Spielplätze, Bolzplätze, Jugendplätze vorgesehen.

Der Stadtkämmerer erwartet fürs nächste Jahr einen erneuten Anstieg der Gewerbesteuer.

Schon der Haushaltsansatz 2018 von 11,5 Millionen Euro wird (Stand Ende November) um 760.575 übertroffen und liegt also bei jetzt 12,2 Millionen. 2019 sollen’s schließlich 12,6 Millionen werden, wovon eine Umlage für Land und Bund in Höhe von 2,1 Millionen abzuführen wäre. Auch der städtische Anteil an der Einkommensteuer steigt 2019 voraussichtlich um geschätzte sechs Prozent auf dann 19 Millionen Euro. (bp)

Quelle: op-online.de