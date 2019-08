Als Autos für den Fortschritt standen

Unternehmertöchter, die mit keckem Blick aus ihrem Auto schauen, Arbeiter voller Vorfreude am Bus, mit dem sie auf Betriebsausflug gehen. Motorisierte Verkehrsmittel waren in den Dreißigerjahren und erst recht nach dem Krieg noch ein Grund, stolz zu sein.

Rödermark – Rodgau- und Dreieichbahn fuhren bereits um 1900 in die heutigen Rödermark-Stadtteile und machten die Bürger kollektiv mobil. Aber es dauerte noch 25 bis 30 Jahre, bevor sich Bus, Auto und Motorrad zu den unzähligen Fahrrädern gesellten. Um 1938 gab es in Ober-Roden und Urberach jeweils rund ein Dutzend Autos und dreimal so viele Motorräder, aber immerhin fünf Busbetriebe. Der Heimat- und Geschichtsverein (HGV) hat die „Bewegten Zeiten“ doppelt dokumentiert: in seiner Kerbausstellung und im „Historischen Kalender 2020“.

Busse waren das wichtigste Verkehrsmittel jener Anfangsjahre der Motorisierung: In einer Zeit, in der es keinen ÖPNV heutiger Prägung gab und die wenigsten ein eigenes Auto hatten, nahm man gerne die Angebote der ersten Personentransporter in Anspruch. Vielen ist über die Väter noch gut in Erinnerung, wie sie tagtäglich in die Opel-Werke nach Rüsselsheim fuhren. Um 1930 nutzten geschäftstüchtige junge Männer wie Franz Kipferl, Martin Hain, Emil Lang oder auch Christian Neuhäusel die Lücke, die die Reichsbahn mit ihrem schwerfälligen Fahrplan hinterließ. Sie bauten zunächst Lastwagen um. Schon bald verfügten alle jedoch über eine kleine Flotte an „modernen Bussen“. Oft hießen diese „Germania“, „Moselland“, „Sturmvogel“, „Hanseat“ oder „Rheinperle“. Gruppen- und Gesellschaftsreisen waren beliebt.

Eine Zäsur war der Zweite Weltkrieg. Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, viele Männer mussten an die Front. Doch spätestens zu Beginn der 1950er Jahre nahm das Geschäft wieder richtig „an Fahrt auf“. Das Wirtschaftswunder spiegelte sich in der Reiselust wieder.

Ebenso bewegend sind die Motive der ersten Automobile und (meist kleinen) Motorräder. Stolz posiert der junge Johann II. Gotta Mitte der 1930er Jahre vor seinem „Schlitten“ – ganz so wie heute. Ein besonderes Motiv sind auch die Handvoll VW-Käfer vor dem TN-Gelände. Blickt man heute genau in dieselbe Richtung, dann sieht man in Stoßzeiten hunderte von Autos auf dem Parkplatz des Märktezentrums. Martin „Häido“ Hain aus Urberach zeigt sich gemeinsam mit Frau Margarete ebenso auf dem Motorrad wie verschmitzt grinsend der Fotograf Michael Murmann („Bilder-Michel“) aus Ober-Roden.

Auch viele Motive mit Fahrrädern sind zu schade, um sie nicht zu zeigen. Einen Fachhandel für Fahrräder wie heute gab es in den frühen Jahren nicht. Umso schöner für die Menschen: Überall, wo man Nähmaschinen erwerben konnte, gab es auch Fahrräder. Letztendlich begannen auch die Opel-Werke mit Nähmaschinen, bevor sie über die Fahrräder zu den Autos kamen.

VON MICHAEL LÖW

Quelle: op-online.de