Coca Cola ist immer noch verpönt

Seit 40 Jahren ist das Alternative Zentrum (AZ) eine feste Größe im rührigen Rödermärker Kulturleben. Seine Macher verstanden sich als Gegenpol zur etablierten (Vereins-)Kultur.

Urberach – Sie standen – und stehen – politisch eher links, was den Start 1979 im bürgerlich-beschaulichen Städtchen nicht unbedingt erleichterte. Welche Rolle ausgerechnet ein CDU-Politiker auf dem Weg nach oben spielte, erläutert AZ-Vorsitzender Lothar Rickert im Sommergespräch.

Das Interview mit dem glühenden Kleinkunstverfechter eröffnet eine kleine Serie über die Kulturinitiativen, die dieses Jahr ihren 40. Geburtstag feiern.

Was unterscheidet das AZ des Jahres 1979 vom AZ des Jahres 2019? Oder andersrum gefragt: Wie alternativ ist das Alternative Zentrum nach 40 Jahren noch?

Eigentlich nicht mehr so sehr, obwohl wir nach wie vor immer wieder gerne Künstler ins Programm nehmen, die deutlich vom Mainstream abweichen, wie kürzlich Peter Spielbauer und im Herbst das „theatre du pain“. Das „Alternative“ war und ist ja auch die rein ehrenamtliche „Produktionsweise“ gegenüber städtischer Kultur, die es freilich vor 40 Jahren in Rödermark noch gar nicht gab. Bestrebungen, den Verein umzubenennen, gab es nach etwa zehn Jahren mit dem Argument, viele Rödermärker würden unsere Veranstaltungen meiden, weil das AZ als links gilt. Das ist aber nicht unser Problem, und die stattliche Zahl von „Schwarzen“ im Publikum bei Herbert Bonewitz oder dem Pfarrerkabarett hat uns recht gegeben.

Ehrenamtliche Produktionsweise heißt?

Wir arbeiten noch genauso wie vor 40 Jahren: Wir treffen uns privat zu Sitzungen, früher wöchentlich, jetzt seltener und bereiten die Veranstaltungen vor. Entscheidend ist, wer da ist, und nicht, wer welchen Vorstandsposten hat. Da liegt die Kraft im Chaos. Viel Kommunikation läuft über das Internet. Das ist eigentlich die größte Veränderung. Das gab es 1979 noch nicht.

Trauern Sie der Kleinkunstbühne im Anbau der Halle Urberach noch nach?

Wir hatten damals das Jugendzentrum in eine Kleinkunstbühne umfunktioniert, um überhaupt einen kulturellen Standort zu schaffen. Immerhin sind dort Badesalz, Georg Schramm, Volker Pispers, Luise Kinseher und viele andere aufgetreten, lange bevor sie bundesweit berühmt wurden. Natürlich waren die Räume zu klein und unsere Technik steinzeitlich. Deshalb waren wir parallel in ganz Rödermark unterwegs: evangelische Gemeindehäuser, KSV-Sportheim, Mehrzweckhalle Ober Roden, Aula der Nell-Breuning-Schule und natürlich auf der Bulau mit unseren Open Airs. Als die Kelterscheune im Mai 2004 nach einigen Jahren unnötiger Verzögerung endlich eröffnet wurde, waren wir froh, umziehen zu können.

Was hätten Sie 1979 jemand gesagt, der behauptet: Das AZ gehört bald zum kulturellen Establishment in Rödermark...

Das schien doch aus der Sicht von 1979 ein weiter Weg. Offensichtlich waren wir ja neben dem Jazzclub die kulturellen Vorreiter, die in Rödermark eine „ kulturelle Wüste“ vorfanden, auch wenn das ein Rodgauer Begriff ist. Wir wollten zeigen, was hier fehlt und machten alles Mögliche neben Konzerten und Kleinkunst: Filmvorführungen, Kindertheater, Lesungen, Ausstellungen…

Der Weg dahin war steinig. Oder sehen Sie das anders?

Anfangs wurden wir nicht mit offenen Armen empfangen. Wir kamen ja aus der Jugendzentrumsbewegung und hatten mit den damaligen politischen Gremien schon so manches Scharmützel ausgetragen. Vereinsförderung wurde uns aus politischen Gründen zunächst verweigert. Die „Initiative für ein Alternatives Zentrum für Kultur, Sport und ein bisschen Politik“ verstand sich auch nicht als reiner Kulturverein, erst nach der Ausgründung der „Anderen Liste“ trennten sich die Schwerpunkte. Der Erste Stadtrat Alfons Maurer hat damals das Potenzial für die Kultur in Rödermark erkannt und uns gegen Widerstände seiner Fraktion unterstützt. Außerdem sind wir Gründungsmitglied der LAKS Hessen. Sie existiert seit 1984 und ist der Dachverband von derzeit 33 Kulturinitativen und soziokulturellen Zentren in Hessen. Dadurch fanden wir Zugang zu Förderung durch das Ministerium für Wissenschaft und Kunst, was die Arbeit sehr erleichtert hat.

Was waren die wichtigsten Etappen?

Der Start war die Suche nach einem eigenen Domizil, gekauft oder gemietet, allerdings erfolglos. Nach gelegentlichen Rockkonzerten wurde 1981 das „Kulturcafé“ aus der Taufe gehoben. Einmal monatlich ermöglichte das AZ sonntags in der Halle Urberach Kultur bei Kaffee und gespendetem Kuchen mit Livemusik aller Stilrichtungen, Lesungen, Ausstellungen, Kindertheater, Vorträgen. Im Januar 1982 erschien das erste Programmheft, da neben Konzerten in der Mehrzweckhalle Ober-Roden (Rodgau Monotones, Kochie, Flatsch) auch Kleinkunst, Kabarett, Theater, Diskussionen und Filmabende hinzugekommen waren, die in der Reihe „Kulturcafé“ keinen Platz mehr fanden und bei freiem Eintritt nicht mehr zu finanzieren waren. Auf bis zu 35 Veranstaltungen im Jahr wuchs das Programm des AZ an, stilistisch vielfältig mit Avantgarde und Weltmusik neben Folk, Jazz und Rock. Kabarett und Kleinkunst wurden vertreten von „Badesalz“ und dem „Vorläufigen Frankfurter Fronttheater“. Weitere Highlights der ersten zehn Jahre waren: „Die 3 Tornados“, Gerd Dudenhöfer, Gerhard Polt, Stephan Wald, „Die Kleine Tierschau“, Hanns Dieter Hüsch, Bruno Jonas und Gardi Hutter. Hinzu kamen bekannte und weniger bekannte Künstler aus aller Welt.

Und irgendwann ging das AZ ins Freie...

Mit „Rödermark Rockt Nachts“, „Bulau“ und „Häfner Open“ präsentiert das AZ seit 1982 jährlich ein Open Air-Festival bei freiem Eintritt. Weitere Programmpunkte kamen hinzu, wie Theater in englischer Sprache für Schüler und Freilichttheater, meist mit „Chawwerusch“ auf dem Festplatz Urberach und später auf dem Häfnerplatz und im Dinjerhof im Rahmen des „Kultursommers Südhessen“. Das zehnjährige Jubiläum wurde 1989 mit einem Zelttheaterfestival am Hallenbad gefeiert. Den Kulturpreis des Kreises Offenbach erhielt das AZ 2005.

+ Die meisten Plakate und das Geburtstags-Logo hat Hausgrafiker Karl-Heinz Oberfranz gestylt. © Löw

Kultur ist nichts für Einzelkämpfer. Oder?

Die inzwischen verstärkte Zusammenarbeit mit der Stadt und die Vernetzung der Kulturanbieter machte so manches möglich: Rödermärker Jazztage (mit „Colosseum“ und Billy Cobham), das „Rödermark-Festival 2007“, Midde noi, Grenzenlos grün, Kultur ohne Grenzen und eine gemeinsame Reihe „Kabarett und Comedy“ mit dem Kulturbüro der Stadt in der Kulturhalle. Unsere Kompetenz und das Engagement für Weltmusik wurde 2015 mit dem Integrationsförderpreis der Stadt Rödermark ausgezeichnet; gemeinsam mit dem Deutsch-türkischen Freundschaftsverein).

Gibt’s Künstler, mit denen Sie besonders freundschaftliche Beziehungen pflegen? Viele kommen ja seit Jahren immer wieder.

Da gibt es einige: „Kabbaratz“, Henni Nachtsheim, Gerhard Polt und die Well-Brüder, Arnulf Rating, Volkmar Staub.

Und gibt’s ein Engagement, das Sie bereut haben?

Bei inzwischen rund 1000 Veranstaltungen gab es nur wenige, die uns enttäuscht haben. Selbst an die „Münchner Freiheit“, die so gar nicht unserem Musikgeschmack entsprachen, erinnern wir uns gerne zurück – wegen der skurrilen Begleitumstände. Wir laden niemanden ein, nur weil er ein volles Haus verspricht. Unser Prinzip ist und bleibt: Das Programm muss uns gefallen. Wenn dann auch noch Publikum kommt, umso besser.

40 Jahre Alternatives Zentrum bedeuten für Sie persönlich...

Laut Karl Valentin macht Kultur Spaß, aber auch viel Arbeit. Das kann ich bestätigen. Aber das AZ hat auch ein tolles Team, bei dem einige von Anfang an dabei und sehr gute Freunde geworden sind. Ohne diese Freundschaft geht gar nichts.

Ganz zum Schluss: Verkauft das AZ bei seinen Veranstaltungen inzwischen Coca Cola?

Bei Kooperationsveranstaltungen kann das mal vorkommen, ansonsten ist das „imperialistische Getränk“ nach wie vor nicht im Angebot. Es gibt ja inzwischen Alternativen, aktuell schenken wir Fritz-Cola aus, das ist aber auch nicht gesünder.

Das Gespräch führte Michael Löw.

Quelle: op-online.de