Für mehr Klimaschutz: Es scheitert an Kleinigkeiten

Landschaftlich reizvoll, aber fürs schnelle Vorankommen untauglich: Connie Möller lässt an der Radwege-Verbindung zwischen Urberach und Messel kein gutes Haar. Der mountainbiketaugliche Singletrail endet an der L 3097.

Alle reden vom Klimaschutz, viele wollen auch etwas tun. Aber das scheitert manchmal an Kleinigkeiten - zum Beispiel an einem vernünftigen Radweg zwischen Urberach und Messel.

Urberach – Connie Möller radelt gern und viel. Zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Spaß, ohne stromfressenden Elektromotor, nur mit Muskelkraft. Bei einer Tour Richtung Darmstadt platzte ihr jetzt der Kragen. „Eine Zumutung!“, schimpft sie über die Strecke nach Messel.

„Wir fuhren über den Bienengarten und dann durch den Wald auf Wegen, die für Fahrräder völlig ungeeignet sind, ein Stück über die Wiese und dann etwa 300 Meter die Landstraße entlang, bis wir links über einen Feldweg nach Messel fahren konnten“, schildert Connie Möller den Leidensweg für alle, die kein geländegängiges Mountainbike haben.

Connie Möller wohnt seit 1969 in Urberach, seit 30 Jahren beklagt sie den Zustand der Radwege. Ihre Einschätzung: „Hier wurde nichts unternommen.“ Und weil sie sich nicht zum ersten Mal ärgert, macht sie ihrem Verdruss mit einer geharnischten E-Mail an Bürgermeister Jörg Rotter – der ist für Bauen und Umwelt zuständig – und an die Erste Stadträtin Andrea Schülner (Verkehr und öffentliche Ordnung) Luft: „Ich finde sowieso, dass die Stadt Rödermark sich herzlich wenig für Fahrradfahrer engagiert. Wir haben quasi keine Fahrradwege im Innenstadtbereich. Gerade die Hauptstraßen in Ober-Roden und Urberach sind für Radfahrer ziemlich gefährlich. Auf der Homepage der Stadt Rödermark loben Sie sich zwar für bereits erreichte Ziele für den Klimaschutz, unter anderem auch für eine „Verbesserung der Radinfrastruktur“. Mir ist jedoch nicht klar, wo diese Verbesserung spürbar stattgefunden hat.“

Rödermark: ADFC nennt Verbindung verbesserungswürdig

Auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) nennt die Verbindung zwischen Urberach und Messel „stark verbesserungswürdig“. Der ADFC diskutiert nach Auskunft seines Vorsitzenden Hanno Wirth seit 2017 mit der Stadt darüber und hat nach Absprache mit Försterin Gabriele Rutschmann-Becker schon einen Vorschlag unterbreitet: auf bestehenden Wegen eine Strecke auszuschildern. Außer der Stadt Rödermark war auch die Gemeinde Messel an den Gesprächen beteiligt.

Der ADFC weiß indes nicht, ob die Sache weiter gediehen ist. Hanno Wirths aktueller Sachstand: Der Vorschlag wurde noch nicht umgesetzt, weil sich die beiden Kommunen immer noch abstimmen müssen. Seiner Ansicht nach ist vor allem Messel am Zug: „Eine Beschilderung, die an der Gemarkungsgrenze aufhört, bringt Radfahrer nicht weiter. Sie stehen dann buchstäblich im Wald.“ ADFC-Vorstandskollege Dr. Bernward Bayer will sich die Strecke an Wochenende bei einer Testfahrt ansehen.

Nicht im Wald, sondern an der Landstraße 3097 steht übrigens, wer sich bei der Tour nach Messel aufs Navi seines Smartphones verlässt.

ADFC-Stammtisch

Die Radwege rund um Rödermark sind auch Thema des nächsten ADFC-Stammtischs. Der beginnt am Montag, 16. September, um 20 Uhr in den „Königlich bayrischen Stuben“ in der Urberacher Bachgasse. Auch Nichtmitglieder sind zum Mitdiskutieren willkommen.

