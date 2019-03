Kita in Ober-Roden öffnet am 1. April - im Herbst folgt weiterer Umzug

Früheres Hitzel & Beck-Gelände

+ © Löw Abgeriegelt: Der Neubau der Kita am alten Ober-Röder Festplatz ist vorschriftsmäßig gesichert. Im Herbst sollen die Zäune verschwinden und die Kinder einziehen. © Löw

Die Kindertagesstätte auf dem früheren Hitzel & Beck-Gelände geht am 1. April in Betrieb. Die Stadt hat dort Räume gemietet, in denen sie rund 50 Kinder betreuen und so den Platzmangel in Ober-Roden ein Stück weit lindern kann.