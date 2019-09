Zwei Menschen sterben nach Autounfall - Polizei rätselt über Ursache 

In der Messenhäuser Straße in Rödermark sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

In Rödermark sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall gestorben. Die Unfallursache und die Identität der Beifahrerin geben der Polizei Rätsel auf.

Rödermark - Am Donnerstagmittag kam es um 12 Uhr in der Messenhäuser Straße in Rödermark (Kreis Offenbach) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer kam mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte im weiteren Unfallverlauf nach rechts gegen einen geparkten Mercedes.

Rödermark: Unfallursache noch unklar

Der 56-jährige Unfallverursacher aus Rödermark und seine Beifahrerin wurden hierbei schwer verletzt und verstarben später im Krankenhaus. Die Identität der Beifahrerin ist derzeit noch unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen, um die genaue Unfallursache zu ermitteln. Es wird nachberichtet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Dietzenbach unter der Telefonnummer 06074/837-0 entgegen. (red)

Auch in Darmstadt ist es zu einem schweren Unfall gekommen: Auf dem Baustellengelände hat sich ein Holzteil von einem Kran gelöst und ist auf eine Frau gefallen.

Bei einem anderen Verkehrsunfall in Ober-Roden ist ein 21-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

Die Unfallursache gibt der Polizei Rätsel auf.