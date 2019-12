Kritiker Karl Pohl zweifelt an Unabhängigkeit der Forschungsarbeit

Neue Runde im Klosterstreit

© Stephanie Pilick/dpa

Wo stand denn nun das Kloster Rothaha, von dem aus unsere Region ab dem achten Jahrhundert urbar gemacht wurde? In Ober-Roden? Oder in Nieder-Roden? Die These vom Kloster-Standort Ober-Roden ist nach Ansicht des früheren Landesarchäologen Professor Dr. Egon Schallmayer schon lange durch Grabungen rund um die Kirche seines Heimatortes bewiesen.