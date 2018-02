Leihrad mit Smartphone aufschließen

+ Die Leihfahrräder können an zehn Stationen gemietet werden. Abstellen kann man sie überall, Byke-Mitarbeiter sammeln sie nachts ein und bringen sie zurück. © Karte : Maps4News/Wolf

Rödermark ist nach Langen, Dreieich und Neu-Isenburg die vierte Stadt im Kreis, in der das Berliner Start-up-Unternehmen Byke flächendeckend und unkompliziert Fahrräder verleiht. Bike-Sharing heißt das Konzept, das sich in Frankfurt längst etabliert hat. 30 Räder stehen an zehn Station - fünf in Ober-Roden, vier in Urberach, einer in Waldacker - und werden mit dem Smartphone aufgeschlossen. Vorausgesetzt, man hat eine Byke-App heruntergeladen.

Eine in die App integrierte Karte zeigt die Standorte der Fahrräder an. Um eines auszuleihen, scannt man den am Lenker oder hinteren Schutzblech angebrachten QR-Code und das Schloss öffnet sich nach wenigen Sekunden automatisch. Am Ende der Fahrt schließt man das Schloss und beendet so die Miete. Die Mieter können das Rad parken, wo sie wollen: Wer sich eins am Bahnhof für den Heimweg geliehen hat, stellt’s vorm Haus ab. Es darf nur niemanden behindern. Der Nachbar kann’s am nächsten Morgen für den Weg zur Arbeit benutzen.