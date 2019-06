Offene Gärten ziehen nach Pause wieder viele Besucher an

Nutzpflanzen-Spezialist: Mehrere, teilweise auch alte Kartoffelsorten baut Igor Kovacevic in der Gemeinschafts-Gartenanlage hinter der „Villa Kunterbunt“ in Urberach an. Ein Blütenmeer ein paar Meter weiter lockt Insekten.

Nach einem Jahr Pause öffneten wieder mehrere Hobbygärtner ihre Pforten und erlaubten den Einblick in ihre kleinen, ganz persönlichen grünen Paradiese.

Rödermark – Das ist allemal ein Wagnis: Denn auch diesmal hatte es am Vorabend üppig geregnet und bis zu jenem Moment, wo das grüne Segel vom offenen Garten zeugt, bleibt Unsicherheit und viel Arbeit. Schließlich möchte jeder Hausbesitzer sein Lieblingsfleckchen im besten Licht erscheinen lassen.

Diesmal lag der Schwerpunkt in Waldacker. Hier zeigte Silke Buchenau, die frühere Vorsitzende einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit multipler Sklerose, dass sie perfekt in der Lage ist, einen bunten und duftenden Staudengarten zu versorgen, der das ganze Jahr über stets etwas für Auge und Nase zu bieten hat. Bei den groben Arbeiten hilft ihr Partner Walter Heinrichs. Doch stolz wusste Silke Buchenau zu jeder ihrer Blütenträume den zahlreichen Besuchern etwas zu erzählen.

Zwei geschickt getrennte und doch optisch verbundene kleine Reihenhausgärten bewiesen ebenfalls in Waldacker, wie viel gärtnerische Vielfalt auf wenig Raum Platz hat. Monika Gaab lebt seit 27 Jahren hier: „Und in dieser Zeit ist dieser Garten langsam schrittweise gewachsen.“ Kleine Spiegel lassen unerwartete Einblicke zu, alte Möbel-Schätzchen sind geschickt in der blühenden Oase versteckt. Noch nicht so lange ist ihre Nachbarin Birgit Janovsky hier zuhause, hat sich mit niedrigen Begrenzungen zum kleinen Paradies nebendran abgegrenzt und doch geöffnet. Ihr Hingucker lockt gleich am Eingang: ein winziger Teich voller blühender Seerosen, durch ein grobes Gitter „enkelsicher“ gemacht. Viele Stauden sowie eine Zierpflaume im Zentrum lassen den Garten verwunschen wirken.

In der Gemeinschafts-Gartenanlage hinter der Kita „Villa Kunterbunt“ in Urberach zeigen viele Hobbygärtner auf ihren Parzellen, was mit Sorge und Liebe hier alles gedeihen kann. Igor Kovacevic züchtet zwei Sorten Kartoffeln, darunter auch eine echte alte Sorte. Er ist eher ein Freund von Mischbeeten, weshalb er neben den Kartoffelstauden auch noch mit ihnen verträgliche Bohnen und Kohl gepflanzt hat. Zwischen den Kartoffeln steht ein großzügiges Fünf-Sterne-Insektenhotel – ein Blütenmeer aus bienenfreundlichen Stauden: „Dieses Jahr überlasse ich diese Parzelle sich selbst, ohne groß einzugreifen…“

Eingreifen muss dagegen Hobbyimker Wladimir Befus. Er hat – mit Enkel Denis – auf seinem großen Grundstück immer Arbeit mit seinen Bienenvölkern. Die Beiden erklären den zahlreichen Gästen, was es auf sich hat mit Sommer- und Winterbienen, mit bei diesen Temperaturen leicht schmelzenden Waben, die als Grundstock eingefügt werden, mit Königinnen und deren Ersatz-Züchtung oder mit der Umsiedlung ganzer Völker. Wer sich auch nachträglich dafür interessiert: Im Hallhüttenweg 16 ist Familie Befus bereit zu kleinen Nachhilfestunden für Kindergartennachwuchs, Schüler und auch für große Interessierte.

Dank des guten Wetters und dank eines nicht versiegenden Interesses an erlaubten Einblicken und praktischen Tipps rund um anderer Leute Gärten ist Organisatorin Angelika Tank sehr zufrieden mit der diesjährigen Aktion „Offene Gärten“. Zumal sie ebenso wie Doris Heise-Lück, die mit ihr zusammen diese Präsentation in Rödermark einst ins Leben gerufen hat, selbst am Sonntag wieder im regen Austausch mit vielen Gästen in ihrem Garten stand. chz

Quelle: op-online.de