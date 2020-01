Seltenes Jubiläum: Eiserne Hochzeit im Hause Nostadt in Rödermark 

Still und leise feierten Ottilia und Reinhard Nostadt ihre eiserne Hochzeit. Das schönste Geschenk zu diesem seltenen Fest kommt noch: Für die nächsten Tagen hat sich das erste Urenkelchen angekündigt.

Im kleinen Kreis haben Ottilia und Reinhard Nostadt ihre eiserne Hochzeit gefeiert. Den großen Bahnhof zum 65. Jahrestag der Eheschließung wollte sich das Jubelpaar nicht mehr zumuten.

Rödermark - Reinhard und Ottilia Nostadt hatten sich beim Tango in der Gaststätte „Rodauquelle“ kennengelernt. Pfarrer Johannes Schmidt traute sie am 29. Dezember 1954 in der St. Gallus-Kirche.

65 Jahre danach blicken sie auf ein arbeitsreiches Leben zurück. Ottilia Nostadt lernte wie viele Frauen ihrer Generation das Schneiderhandwerk und arbeitete als Näherin in einer Frankfurter Kleiderfabrik. Die heutige Eisen-Braut war Vorgesetzte von fast 40 Kolleginnen. Im Juni 1957 kam Tochter Ursula zur Welt; von da an blieb Ottilia Nostadt daheim, widmete sich dem Haushalt und zunächst einer und seit 1964 zwei Töchtern. Anja hieß das Schwesterchen.

Reinhard Nostadt beendete im Kriegsjahr 1943 die Volksschule und fing bei der T & N in Urberach eine Lehre als Feinmechaniker an.

Der junge Mann merkte sehr schnell, dass zwischen der Nazi-Propaganda und der Realität an den Fronten Welten klafften. Er sammelte im Wald Flugblätter, die die Alliierten abgeworfen hatten. Jugendlicher Leichtsinn oder Widerstand gegen das Regime? So genau lässt sich das nicht mehr sagen, lebensgefährlich war die Aktion auf alle Fälle.

Mitten in der Ausbildung wurde Reinhard Nostadt zum Reichsarbeitsdienst und im Frühjahr 1945 zur Wehrmacht eingezogen. Er überlebte die aussichtslose Verteidigung von Berlin und sicherte danach eine Elbe-Brücke, über die Tausende vor der Roten Armee flohen.

Zwei Tage vor der Kapitulation nahmen die Amerikaner den jungen Soldaten gefangen. Schon Ende August wurde er entlassen. Reinhard Nostadt beendete seine Lehre und verdiente sein Geld in der Arbeitsvorbereitung. Im Betriebsrat engagierte er sich für seine Kollegen. 1993 ging er in Rente.

Nostadt ist eine lebende Urberacher Sportlegende. Fußball stand an erster Stelle, gespielt hat er von der A-Klasse bis zur Hessenliga. 1960 erwarb er seine Trainerlizenz. Ausbilder war Sepp Herberger.

Der FC Viktoria Urberach ist Reinhard Nostadts sportliche Heimat. Doch trainiert hat er acht Vereine zwischen Mühlheim und Pfungstadt, darunter auch die Ortsrivalen KSV Urberach und Turngemeinde Ober-Roden. Eigentlich ein Unding in diesen Jahren. Im Bund deutscher Fußballlehrer steht Reinhard Nostadt mit 45 Jahreshauptlehrgängen heute noch einsam an der Spitze. Fritz Walter und Felix Magath haben mit ihm geschwitzt.

Als Langläufer war Reinhard Nostadt über 5 000 und 10 000 Meter auch international erfolgreich. Ottilia Nostadt hat übrigens vom guten Ruf ihres Mannes beruflich profitiert. Von 1964 bis 1984 war sie Inhaberin eines kleinen Textil- und Möbelhandels. Da öffnete die Trainertätigkeit ihres Mannes so manche Tür.

