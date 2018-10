Wintersaat geht im Staub unter

Werner Gaubatz, Günther Keller und Gottfried Sterkel fragen sich, ob es überhaupt Sinn macht, auf dem staubtrockenen Boden jetzt die Wintergerste auszubringen. Die Saat geht ja vielleicht eh nur kaputt.

+ Werner Gaubatz (links) und Günther Keller ziehen einen traurigen Vergleich. Die großen Maiskolben stammen von Feldern in Passau, die Winzlinge aus Rodgau und Rödermark. © Pelka

Werner Gaubatz setzt seinen Traktor zur Feldarbeit in Bewegung. Schon nach den ersten Metern Fahrt bildet sich eine dichte Staubwolke. So geht das derzeit jeden Tag. „Man sieht vor lauter Staub die Maschine nicht mehr“, sagt der Bauer aus Ober-Roden. Die schlimmen Folgen des Supersommers 2018 sind noch nicht ausgestanden. Im Gegenteil: Die anhaltende Dürre stellt die Aussaat zum Beispiel von Wintergerste in Frage. „Die muss jetzt eigentlich ausgebracht werden. Aber wenn sie im Trockenen liegt, keimt sie nicht“, schildert Gottfried Sterkel das Problem. Sofern der Urberacher Landwirt aber noch länger zögert, besteht die Gefahr, dass die Gerste – wenn dann Regen fällt – nicht mehr genug Zeit hat, sich zu entwickeln. Eine echte Zwickmühle also! „Ich bin noch am Zweifeln, ob ich überhaupt sähe.“