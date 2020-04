Vorsichtige Rückkehr zum Unterricht

Nach Corona

+ © Löw Neue Normalität an der Nell-Breuning-Schule: Tische, die wegen des Mindestabstands nicht benötigt werden, stehen wie eine Barriere vor den Klassenzimmern, in denen die Zwölfer unterrichtet werden. „Öffentliche“ Flächen wie das Sekretariat dürfen die Schüler nur mit Mundschutz betreten. Jessica Bernard gab gestern schon mal ihre Bücher ab. © Löw

Knapp 260 Neunt-, Zehnt- und Zwölftklässler dürfen seit Montag wieder in die Nell-Breuning-Schule. Doch der reguläre Unterricht läuft nur langsam – und nur in den Haupt- oder Prüfungsfächern – an.