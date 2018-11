Ukulele-Spektakel: Überrascht vom Ansturm auf Workshops

Urberach - Das 1. Rödermärker Ukulele-Spektakel, das am Samstag den Häfnerplatz von der Musikschule über die Kelterscheune bis hin zum Lokal „Ebbelsche“ beherrschte, übertraf selbst bei der Organisatorin Marcella Hagenauer alle Erwartungen. Von Christine Ziesecke

Damit hatte keiner gerechnet: Das 1. Rödermärker Ukulele-Spektakel fand derart großen Anklang, dass die Workshops für Ukulele-Anfänger wie für Fortgeschrittene aufgestockt werden mussten. Überdies wurde ein Hula-Workshop ins Programm eingebaut. Und auch beim „Sing&Strum“, dem Rudelsingen mit Ukulelen, kam kaum noch jemand ins „Ebbelsche“ vor lauter Andrang. Der Hintergrund: Es gibt nur wenige dieser ganz speziellen Angebote für Ukulele, weder in der Region noch deutschlandweit – so kamen die Spektakel-Besucher aus dem ganzen Land. Und das zu hochrangigen Lehrern wie etwa dem hawaiianischen Jazz-Ukuluelespieler Abe Lagrimas Jr., dem auf Latin-Rhythm spezialisierten Andreas David und der ebenfalls aus Hawaii stammenden Tänzerin und Tanzlehrerin Toni Ternehana Pasion.

Ins Rudel-Musizieren eingebunden war auch eine kleine offene Bühne, auf der sich Workshopteilnehmer selbst musikalisch vorstellen konnten und begeistert begleitet wurden – auch dafür wurde die Liste der Anmeldungen immer länger.

+ Toni Ternehana Pasion zeigte, wie anmutig und graziös man sich zu Ukuleleklängen bewegen kann. © Ziesecke Woher kommt der Zulauf zu dem Instrument Ukulele? Die Ukulele verleitet zum Lächeln – wo sie erklingt, schmunzeln die Zuhörer und Betrachter: Die Proportionen dieses kleinen Instrumentes im Verhältnis zu ihrem Spieler sind einfach originell, da der Betrachter normalerweise an Gitarrengrößen gewohnt ist. Und auch die Töne sind erheiternd – im positiven Sinne.

Die Ukulele, die ursprünglich aus Portugal kommt, aber in Hawaii schon allein durch ihren exotischen Klang ihre Heimat fand, ist ein gitarrenähnliches Zupfinstrument, das normalerweise mit vier, aber auch mit sechs oder acht sehr kräftigen Saiten bespannt sein kann.

Sie reizvoll zu zupfen oder zu schlagen lehrt Musiklehrerin Marcella Hagenauer seit fünf Jahren unter anderem an der Volkshochschule, der Musikschule Rodgau oder auch in Darmstadt. Es lief zäh an, doch seit März 2015 gibt es eine ständig wachsende feste Gruppe, die schon viele Kurse gemeinsam absolviert und sich auch schon an Kulturfesten wie etwa in Raibach beteiligt hat.

Das Ensemble, das inzwischen 20 feste Mitglieder aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet hat, ist bunt gemischt; die Älteste unter ihnen ist über 70 Jahre alt, die meisten sind sehr viel jünger. Sie nennen sich die „UkeHula-Band“ und haben mittlerweile schon einen Stammtisch gegründet.

„Wir singen natürlich auch – die Ukulele ist ein Gruppeninstrument, das gerne den Gesang bei sich hat“, erklärt die Musikpädagogin Marcella Hagenauer, den Rödermärkern bekannt durch einige Jahre „Rodauschiffer“ und durch viele Konzerte mit Gitarrenmusik. Die Ukulele, die es in Sopran-, Konzert-, Tenor- oder auch Bassversion gibt, bezaubert in jeder Stimmlage und allen Genres von Klassik bis Pop.

„Als ich selber anfing, hatte ich das große Bedürfnis, den Menschen weiterzugeben, dass die Ukulele so ein geselliges Instrument ist. Daraus hat sich das Orchester entwickelt, auch das immer im Bestreben, diese Freude weiterzuerzählen“, erläutert die Musiklehrerin.

Mit dieser Überzeugung und ihrer eigenen Begeisterung bricht sie rasch alle Hemmschwellen und motiviert auch bislang Unerfahrene wie etwa Bürgermeister Roland Kern, der trotz seines eigenen Geburtstags mit seiner Frau am Anfängerworkshop teilnahm und dazu eine quietschgrüne Ukulele bekam.

Nach diesem erfolgreichen Tag wunderte es niemanden, dass das abendliche Konzert zum Höhepunkt des 1. Rödermärker Ukulele-Spektakels wurde: Die Kelterscheune platzte fast aus allen Nähten vor lauter Musik mit den unterschiedlichsten Wurzeln.

Neben Marcella Hagenauers „UkeHula-Band“ kamen die „Lucky Leles“ aus Berlin angereist sowie Solokünstler aus der halben Welt. Die Bühne und der Saal vibrierten unter Hula-Klängen, aber auch jazzigen Rhythmen und klassischen Tönen. Es wurde getanzt und musiziert, gesungen und vor allem in vollen Zügen genossen.

Wer nun Lust auf die Ukulele bekommen hat: Marcella Hagenauer ermutigt auch „Neue“ zum Schnuppern an diesem vielleicht wenig bekannten Instrument.

Kontakt: marcella-h@web.de

