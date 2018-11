Siebeneinhalb Jahre Haft: „Wer so zusticht, der will töten“

Rödermark/Urberach - Weil er seine Frau erstochen hat, muss ein 62-Jähriger aus Urberach für siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Urteil wurde gestern verkündet.

„Wer so zusticht, der will töten!“ ist die eindeutige Botschaft des Vorsitzenden Richters der Schwurgerichtskammer, Volker Wagner, an den Angeklagten vor dem Landgericht Darmstadt. Sein Fazit: Siebeneinhalb Jahre Haft wegen Totschlag für den 62-jährigen Urberacher (wir berichteten). Damit bleibt Wagner zweieinhalb Jahre unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Der Mann hatte am 22. März in der gemeinsamen Wohnung seiner gleichaltrigen Ehefrau mit einem langen Küchenmesser in einem einzigen Hieb den linken Lungenflügel und zwei Rippen durchtrennt. Sie starb trotz Notoperation drei Tage nach der Tat.

Der nicht vorbestrafte Täter hatte immer wieder Reue gezeigt und betont, er habe im Streit nur eine Abwehrbewegung ausführen wollen und die Frau „aus Versehen“ getroffen. Seine beiden Verteidiger verlangten deshalb eine mildere Strafe: „Außer von der Freundin des Opfers gibt es keine Hinweise auf ein aggressives Verhalten unseres Mandanten. Der gesamte Ablauf lässt eine Bewertung als Totschlag nicht zu. Deshalb plädiere ich für eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung“, erklärt Anwalt Thorsten Peppel. Ob man nun in Revision gehe, könne man momentan noch nicht sagen.

Geringfügig strafmildernd wirkte sich dagegen das Gutachten des Psychiaters aus. Professor Hartmut Berger: „Durch die Depression an sich ist die Tat nicht zu erklären, sie ist ja keine Persönlichkeitsstörung. Die belastende Krankheit kann jedoch eine tief greifende Bewusstseinsstörung und eine gestörte oder eingeschränkte Affektkontrolle zur Folge haben. Auch die diagnostizierte Anämie kann in Folge des Sauerstoffmangels zu einer Unterversorgung des Gehirns führen.“ Hier bleibt viel Raum zum Spekulieren über eine verminderte Schuldfähigkeit. Sicher ist aber, dass es ohne die gesundheitlichen Probleme des 62-Jährigen wohl nicht so oft zum Streit gekommen wäre. Die Ehefrau ertrug die Folgen der jahrelangen Krankheit nicht mehr. „Er hat alles schleifen lassen, war kaum noch aktiv, jammerte jeden Tag“, zitiert der Psychiater aus seiner Anamnese, „als sie nach einer Urlaubswoche mit der Freundin nach Hause kam, eskalierte die Situation.“

Der Urberacher räumt ein: „Sie machte mir wieder Vorhaltungen wegen vernachlässigter Körperpflege und des Haushalts, sagte: ,Du bist der letzte Dreck!’ Da hab ich spontan das Küchenmesser genommen, wollte ihr damit aber nur drohen. Ich hab eine kreisförmige Bewegung nach hinten gemacht und sie dabei versehentlich getroffen.“ Die Schwerverletzte schleppte sich blutend aus der Wohnung, im Hausflur brach sie zusammen. „Sie lag dort im weißen Bademantel, konnte nur noch stammeln. Irgendwann kam ihr Mann in Unterhose und T-Shirt raus, guckte eine Weile, ging wieder rein und jammerte“, erinnert sich ein Nachbar, der zwei Etagen über dem Ehepaar wohnt und den Rettungsdienst anforderte. Denn das hatte der Täter – trotz einem Hieb „aus Versehen“ – nicht getan.

Ein weiteres Beweismittel, das gegen einen Unglücksfall gewertet wurde, war die Sache mit dem Küchenmesser. Das Gerät mit 15 Zentimeter Klingenlänge soll laut Angeklagtem immer auf dem Wohnzimmertisch gelegen haben, wo er regelmäßig Kartoffeln schälte. Soll heißen: Er holte es nicht absichtlich aus der Küche, um sie zu töten, sondern griff im Affekt danach. Das konnte die Putzfrau des Ehepaares nicht bestätigen: „Ich habe dort mehrmals ein Messer weg geräumt, aber das war ein anderes, kleineres!“ (gel)

