Stadt Rödermark vergibt Klimaschutzauszeichnung

Den ersten Rödermärker Klimaschutzwettbewerb gewannen Daniela Sommer und Sebastian Groh mit ihrem energieeffizienten Eigenheim-Neubau in den Rennwiesen. Von links: Klimaschutzmanagerin Daniela Mogk, Bürgermeister Roland Kern, Sebastian Groh, Daniela Sommer, Oliver Cesaratto von der Sparkasse Dieburg sowie Moderator Ronald Meyer. - Foto: Ziesecke

Urberach - Wer die Kritik ernst nimmt, dass Deutschland in Sachen Klimaschutz nicht so gut vorankommt wie bis 2020 geplant, der muss wohl handeln. Bedeutet: Altbau klimagerecht renovieren, Neubau entsprechend planen.

Hilfe dazu gibt die Stadt Rödermark mit ihrem Klimaschutzprogramm. Ein Show-Programm rund ums energiesparende Bauen und Sanieren veranstaltete die Stadt in der Kelterscheune. Dabei wurde die städtische Klimaschutzauszeichnung an Daniela Sommer und Sebastian Groß für ihr Bauprojekt vergeben.

Klimaschutzmanagerin Daniela Mogk gestaltete das Programm gemeinsam mit dem Bauingenieur (und wohl auch gelerntem Motivationskünstler) Ronald Meyer. Meyer arbeitete sich – unterstützt von Experten aus verschiedenen Bereichen – in Bild und Ton, mit kleinen Quizeinlagen und manchem mehr einmal durchs ganze Haus: Dach, Fenster, Dämmung, Fassade, Keller, Heizung und jegliche weitere Haustechnik.

In allen Bereichen wurden Verbesserungsmöglichkeiten und deren reale Kosten aufgezeigt – vor allem aber die klimatischen Auswirkungen nach außen wie rund um das Raumklima nach innen. Großer Schlusspunkt: Die Kostenberechnung. Für die „Aufrüstung“ zu einem „KfW-Effizienzhaus 70“ im Musterbeispiel werden etwa 75000 Euro fällig. Zugrunde liegen diesen Kosten die besondere Dämmung mit auf 24 Zentimeter Dach, 16 Zentimeter Fassade, zehn Zentimeter Keller, Drei-Scheiben-Fenster, eine angezapfte Sonne und eine effiziente Haustechnik. Hausbesitzer können dabei auf Hilfe von deutschlandweit über 6000 Zuschussprogrammen bauen. 64 davon kommen laut Bürgermeister Roland Kern in Rödermark in Betracht. Im aufgerechneten Fall würden die Zuschüsse die Umbaukosten um etwa 15.000 Euro auf rund 60.000 Euro senken. Musterbeispiele für alles gibt’s unter www.bvgem.de

Wichtige Gedanken zum Schluss: Möglichst regionale Handwerker auswählen, um Sprit zu sparen, und vor allem rechtzeitig um altersgerechtes Wohnen kümmern. Nur ein Prozent unserer Wohnungen sind altersgerecht.

Dass sich das Bemühen der Stadt Rödermark positiv auswirkt, zeigt das Interesse der Bevölkerung an der erstmalig ausgeschriebenen Klimaschutzauszeichnung. Vier Anträge gingen mit ausführlicher Begründung und technischen Daten ein. Als Sieger konnten in der Kelterscheune Daniela Sommer und Sebastian Groß den Sponsorenscheck der Sparkasse Dieburg über 500 Euro und natürlich die Glückwünsche des Bürgermeisters und der Klimaschutzmanagerin in Empfang nehmen.

Sie überzeugten bei ihrem Eigenheim-Neubau in der Marie-Curie-Straße in Urberach mit allseitiger Dämmung, dreifach wärmeschutzverglasten Fenstern, einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und einer Wärmepumpe sowie einer kontrollierten Wohnraumbelüftung mit Wärmerückgewinnung. Der Gesamtheizenergieverbrauch pro Quadratmeter beheizte Wohnfläche ist im Jahr 50 kWh. Der Stromverbrauch liegt bei unter 600 kWh pro Person und pro Jahr. Und das bei einer Wohnfläche von über 140 Quadratmeter.

Zum Wettbewerb um die Klimaschutzauszeichnung hatten vier Bewerber ihrer Unterlagen eingesandt, neben den Siegern auch Familie Beers, Familie Hollinmünz und Roman Wusch.

Dabei wurde deutlich, dass Altbaurenovierungen und Neubauten nicht miteinander vergleichbar sind in der Bewertung – Neubauten haben ungleich mehr Chancen auf kreative Lösungen. Darum – so versprach Bürgermeister Roland Kern – wird der Wettbewerb im kommenden Jahr in zwei Gruppen aufgeteilt, sodass die Jury aus Magistratsmitgliedern und Fachleuten von vergleichbaren Bewerbungsgrundlagen ausgehen kann.

- Kontakt: Daniela Mogk, Telefonnummer 06074 911-211, daniela.mogk@roedermark.de. (chz)

