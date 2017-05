Stahlträger und Kanthölzer sichern Baugrube

Arbeiten an einem Mehrfamilienhaus

+ © Pelka © Pelka

Rödermark - Autofahrer stöhnen, die Urberacher Baufirma Rügemer freut’s. An der viel befahrenen Ecke am Häfnerplatz ist die Darmstädter Straße direkt an der Kreuzung mit der Traminer Straße vorübergehend halbseitig gesperrt.