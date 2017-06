Übung der Feuerwehr zeigt kritische Stellen

+ Der Teleskopwagen aus Ober-Roden war an der Großübung beteiligt. Die Feuerwehr „rettete“ damit Altenheimbewohner aus dem dritten Stock. © Ziesecke

Aber man kann sich im Vorfeld so weit wie möglich mit den Gegebenheiten vertraut machen, um im Ernstfall keine Zeit zu verlieren. Eine lange geplante Feuerwehrübung im Artemed-Pflegestift hat im dritten Anlauf endlich geklappt. Ein Wechsel in der Heimleitung und eine plötzliche Erkrankungswelle hatten die ersten Übungen verhindert. Am Donnerstagabend rückten die Urberacher Wehr mit vier Fahrzeugen und die Ober-Röder Kollegen am Altenheim an. Solche Gebäude haben eine Kennziffer, die auf einen komplizierten Einsatz hinweist und bei der Alarmierung durchgegeben wird. Dann rücken beide Stadtteilfeuerwehren an.