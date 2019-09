Bunter Genuss für Auge, Nase, Mund, Hände, Füße und für die Seele

Urberach – Ein großes, buntes, fröhliches Fest war erneut das Freundschaftsfest des Netzwerks für Flüchtlinge (NFR) – noch dazu bei allerfeinstem Festwetter oben auf der Bulau.

Urberach – In den letzten Jahren sind das über 500 Menschen aus mehr als zehn Ländern, denen NFR und der dazugehörige Freundeskreis hilft, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche ebenso wie bei der Kontaktaufnahme mit Deutschen.

Helfen war auch vom Aufbau bis zum Abbau das Stichwort und viele halfen mit: von der Projektleiterin Ingrid Koch über Organisationschefin Marita Weber, die Ansprechpartner aus verschiedenen Ländern bis zu jungen Menschen, die mit dem Spielmobil die jüngsten Gäste erfreuten.

Ein kleines Programm erwartete nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Brigitte Speidel-Frey all jene, die es den Berg hinauf geschafft hatten: fernländische Musik, unter anderem von DJ Papa Mor Diop verbreitet, oder kleine Tänze bunt gekleideter Kinder, die auch sangen und dabei von Tahira Sadaf Khan unterstützt wurden. Die junge Frau lebt erst seit gut drei Jahren in Deutschland, singt selbst, leistet derzeit in Dieburg ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Kita und möchte anschließend hier ihr Abitur beenden. „Durch die Vorbereitung habe ich mir überlegt, in der Wohngruppe Maybachstraße immer samstags einen Kinderchor anzubieten – vielleicht klappt das“, sagt sie in fast astreinem Deutsch.

Kulinarisch ist das Fest alljährlich ebenso wie optisch ein großes Erlebnis – duftende Gerichte aus den Herkunftsländern der Geflüchteten, eine Appetit machende Kaffeezeremonie und am deutschen Stand ein üppiges Kuchenbüfett.

Dass alle Gäste so zufrieden waren, lag auch am besonderen Einsatz mancher Bürger. Zu ihnen zählte etwa Maria Baumeister-Houlding, die immer wieder ihren kleinen Hund einfangen musste, um noch einmal zum Urberacher Rathaus hinunter zu fahren und neue Besucher abzuholen. Oder Karlheinz Weber, der mit dem Fahrrad vom Breidert auf die Bulau strampelte, um eine Ersatz-Kaffeemaschine zu bringen.

Brigitte Seidel-Frey ist dankbar für den intensiven und unbeschwerten Nachmittag, doch sie weiß, dass es damit allein nicht besser wird: „Äußerlich haben wir in Rödermark dank vieler tatkräftiger Mitarbeit nur wenige Probleme. Was wir aber dringend brauchen, ist die Hilfe für den einzelnen Geflüchteten, um Kontakte hier im Ort zu finden, um mit der deutschen Sprache in Berührung zu kommen, um Anreize für Schritte in die Öffentlichkeit zu bekommen.“ chz

Infos im Internet

netzwerk-fluechtlinge- roedermark.de

Quelle: op-online.de