Gereimtes kleines Sittengemälde

Ein umfangreiches Sittengemälde in Worten, Bildern und handfesten Beweisstücken präsentiert Friederike Nedelmann in ihrem neuen Stück „Liebe und andere Umstände“.

Urberach - Aus einem gereimten Briefroman aus Großmutters Zeiten haben Friederike und Oliver Nedelmann ein neues Theaterstück gemacht. „Liebe und andere Umstände“ hat heute Premiere im Wohnzimmertheater. Von Christine Ziesecke

Schätze findet man meist nicht auf Bestellung; Schätze findet man ohne Erwartung, aber mit Glück etwa in alten Hinterlassenschaften. So erging es auch den Theaterleuten Friederike und Oliver Nedelmann, als sie die Hinterlassenschaft seiner Mutter ordnen und „an langen kalten Winterabenden“ (die es nicht mehr gibt) sichten mussten. Das Glück stellte sich ein in Gestalt eines kleinen Büchleins mit einem Briefroman, den eine Urgroßmutter an ihre Enkelin geschrieben hatte.

Friederike und Oliver Nedelmann wären nicht Friederike und Oliver, wenn sie dieses gereimte kleine Sittengemälde aus den frühen Jahren des letzten Jahrhunderts nicht zum Anlass für ein neues Stück genommen hätten – und darin alles mit eingebaut hätten, was ihnen selbst aus weitgehend eigener Lebenserfahrung dazu eingefallen wäre.

Eine Großmutter klärt in gereimten Briefen ihre in erster Liebe entflammte Enkelin Susanne auf – nicht nur über den Benimm, der einer jungen Frau in dieser Zeit zur Ehre gereicht, sondern auch schrittweise über ihren Köper, über das männliche Gegenstück, über Tugenden und Untugenden und über all das, was sie selbst schon damals gegen jede Konvention bei Großvaters Freien getan und gelassen hatte: „Nein, Susanne, keine Bange, ich bürge Dir für Diskretion. Mit Rücksicht auf den Opa schon. Er glaubt bereits an fünfzig Jahr, dass er für mich der Erste war.“ Alles gereimt in Versform eines Wilhelm Busch, von der Schauspielerin Friederike Nedelmann stets unterbrochen durch Einschübe rund um die Gepflogenheiten jener Zeit, die Schwierigkeiten im Umgang zwischen den Geschlechtern wie auch zwischen den Generationen, aber auch die Hintertürchen, die man dazu nutzen konnte.

Von Evas Feigenblatt wird ebenso geredet wie von Liebestötern und Kalter Ente. Dabei entsteht eine Art Sittengemälde, zugleich eine wunderbare Zeitgeschichte, die beweist, dass sich tendenziell gar nicht so viel verändert hat, wohl aber rein äußerlich von der Kleidung über die (hygiene-)technischen Möglichkeiten bis zu den Gesetzesgrundlagen, und das nicht nur aus einer Sicht, sondern aus der Sicht der heutigen (West-)Deutschen ebenso wie aus der einer einstigen DDR-Bürgerin, die grundlegend anders aufgewachsen ist.

Ein-Personen-Stücke haben meist ein ganz besonderes Flair und sind manchmal auch ganz einfach langweilig; im Fall von „Liebe und andere Umstände“ ist das keine Minute so: Der Zuschauer und erst recht die Zuschauerin wartet gebannt auf die Fortsetzung dieses großmütterlichen Briefromans, aber erinnert sich in den erläuternden Prosaeinschüben auch nur zu gerne an die Erfahrungen mit dem eigenen Körper und der eigenen Sinnlichkeit zurück. Und bekommt am Ende vielleicht ebenso etwas feuchte Augen wie die Autorin dieser Zeilen. Es ist ein sehr schönes Stück für Mann und Frau, Alt und Jung. „Und Liebe fällt nicht von den Sternen, man muss sie höchst präzis erlernen. Doch weil der Mann, was allbekannt ist, in dieser Kunst höchst ungewandt ist, muss sie die Frau (in allen Ehren!) nach dem Erlernen auch noch lehren. Denn zum Lieben sind wir da! In diesem Sinn: die Großmama.“

