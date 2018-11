Kleingärtner sind am treffsichersten

+ Sieger Ravil Bensel (links) mit Vorstand Norbert Ulke. - Foto: p © p

Drei Wochen lang fand das traditionelle Ortsvereinpokalschießen im Schützenheim unter der Halle Urberach statt: zwei Wochen Training dienstags und dann die krönenden Finalrunden.

Die knapp über hundert Teilnehmer traten in 15 Herren- sowie zehn Damenmannschaften an. Nebst Stammgästen von Kleingärtnern, Feuerwehr und Angelsportverein setzten auch diesmal wieder einige Teams Akzente. So stellte der KSV-Elferrat gleich zwei Mannschaften. „Nur nicht Letzter“ war die Parole der „Handkees-Fresser 06“. MTV, BSC und Musikverein rundeten das bunte Teilnehmerfeld schließlich ab.