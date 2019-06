Kosten und Feinstaubbelastung hoch: Feuerwerk abgesagt

Kerb

Letztes Leuchten überm „Dalles": Das Kerbfeuerwerk 2017 wurde noch im Ort gezündet. Voriges Jahr mussten die Feuerwerker Richtung Offenthal ausweichen.

Der Himmel über Urberach bleibt am Kerbsamstag dunkel. Zum zweiten Mal in der „neuen Geschichte“ der Orwischer Kerb – sie begann 1982 – fällt das Feuerwerk aus. An der bisher einzigen Absage war das Wetter schuld.